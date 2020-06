Indagini della stazione di Monreale

I carabinieri della stazione di Monreale, supportati dal nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà, C.G., restauratore 59 anni, ex dipendente del museo diocesano della Cattedrale di Monreale, sito del patrimonio Unesco.

Il restauratore, avrebbe rubato e sostituito con copie alcuni oggetti sacri di valore conservati nel museo diocesano della cattedrale di Monreale, sito patrimonio Unesco.

L’ex restauratore C.G. di 59 anni, è stato denunciato dai carabinieri accusato di furto aggravato.

Il restauratore, custode del museo, secondo le indagini dei militari con l’ausilio dei colleghi del nucleo specializzato tutela patrimonio culturale, portava via oggetti in oro e li sostituiva con copie di poco valore. Se ne sono accorti anche i fedeli che hanno segnalato ai vertici della diocesi che alcune opere non erano più quelle conservate nel museo.

Le indagini sono iniziate nel 2019. Tra i reperti trafugati anche la corona d’oro massiccio della madonna sostituita con una copia fatta in argento placata in oro. La refurtiva ancora non è stata recuperata.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo per individuare i canali di destinazione della refurtiva.