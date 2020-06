dal 12 giugno, la fondazione federico II lancia il motto "art is life!"

Dopo 95 giorni di chiusura forzata, riapre ai visitatori il Complesso Monumentale di Palazzo Reale e Cappella Palatina. Venerdì 12 giugno alle 14 infatti il Portone Monumentale di Piazza del Parlamento a Palermo tornerà a spalancarsi.

La Fondazione Federico II ha voluto caratterizzare questo nuovo inizio con un motto: “ART IS LIFE!”. E’ chiaro il messaggio lanciato da un luogo culturale che tra il 2019 e inizio 2020 ha moltiplicato i visitatori sfiorando quota un milione.

“Affrontiamo una nuova normalità, di cui l’arte è parte integrante da recuperare come fonte di benessere – afferma Patrizia Monterosso, direttore della Fondazione Federico II -. Abbiamo messo a punto un’organizzazione che garantisce una fruizione del sito ad alti livelli di sicurezza, istallando dispositivi evoluti dal punto di vista igienico-ambientale. Ciò consentirà agli ospiti di riabbracciare serenamente l’arte, che è in grado di avvicinare ad emozioni da qualche tempo dimenticate”.

“Riapriamo – dichiara il presidente della Fondazione Federico II Gianfranco Miccichè – lanciando un messaggio gioioso ma responsabile. Un tunnel per la sanificazione è stato già collocato all’ingresso del percorso. Il tunnel si aggiunge agli altri, ormai noti, strumenti di prevenzione per la salute dei turisti e del nostro personale. Siamo, altresì, impegnati ad offrire ai visitatori, al più presto, la nuova mostra”.

Per un breve periodo, infatti, Palazzo Reale riaprirà nel fine settimana: venerdì dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso), sabato dalle 8.30 alle 18.30 (ultimo ingresso), domenica dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 11.30 alle 16.30 (ultimo ingresso) con prenotazione on line obbligatoria.

La prenotazione può avvenire attraverso il sito della Fondazione Federico II www.federicosecondo.org, cliccando su “biglietteria on line”, “prenotazione on line” oppure collegandosi al sito “www.vivaticket.it”. Sarà possibile acquistare il biglietto online fino a 20 minuti prima dell’ultimo ingresso consentito in giornata.

I gruppi (tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, associazioni, istituti scolastici e università) potranno prenotare le visite attraverso il sito della Fondazione Federico II www.federicosecondo.org cliccando su “biglietteria on line”, “prenotazione on line” o inviando una mail a th.gruppi@vivaticket.com.

Sul sito della fondazione si trovano anche le indicazioni specifiche per prenotare visite riservate in orari non ordinari.