Gli ruba il telefono e scoppia la lite in piazza Giulio Cesare, un arresto

Ignazio Marchese di

17/05/2023

Ruba il telefono ad un uomo seduto sulla panchina, scoppia la lite e i carabinieri lo beccano in flagrante. Arrestato un ladro a Palermo dopo l’intervento dei carabinieri per sedare un’accesa discussione. Tutto nato proprio da questo furto che è stato accertato anche dai carabinieri.

L’accusa

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 31enne carinese con l’accusa di tentato furto aggravato. I militari sono intervenuti in piazza Giulio Cesare a Palermo per sedare una lite tra due persone. Ad uno dei due uomini rubato il proprio telefono cellulare. La vittima, un 34enne originario della provincia di Modena, ha riferito ai carabinieri che l’indagato gli avrebbe rubato il telefonino.

Sfilato dalla tasca mente era su una panchina

Il telefono gli sarebbe stato rubato dalla tasca mentre era seduto su una panchina in attesa dell’autobus per rientrare a casa. Quindi è scoppiata l’accesa lite. I militari hanno perquisito il 31enne, trovandolo in possesso del cellulare nascosto all’interno del proprio pantalone. Lo smartphone riconsegnato al proprietario e il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

Il precedente “hot” nel Palermitano

A proposito di furto di telefoni c’è un recente precedente nel Palermitano e riguarda una vicenda abbastanza singolare. Un uomo ha rubato un telefono cellulare, documenti e carte di credito ad un turista belga in un locale a Palermo e poi ha cominciato ad importunare sui social alcune amiche con videochiamate hot. Grazie alla collaborazione delle vittime, che hanno fatto gli screenshot dell’uomo, che si presentava con il volto coperto, e il sistema di geolocalizzazione gli agenti di polizia del commissariato Mondello sono riusciti a identificare l’autore, un giovane di Ficarazzi che è stato denunciato.

L’Iphone 10X è stato recuperato, così come sono stati trovati i vestiti indossati nelle chat dal giovane indagato e accusato di ricettazione, sostituzione di persona, molestia o disturbo delle persone e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.