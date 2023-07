Ieri avvistato nelle iole minori siciliane

Continuano le vacanze siciliane di Russel Crowe che ieri è sbarcato all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Barba folta e fisico molto “arrotondato”, ben lontano dalla forma degli anni d’oro quando interpretava “Il gladiatore”. Comunque resta sempre ambito da tutti che vanno in delirio appena lo vedono per strappargli un selfie. Ieri lo stesso aeroporto Palermitano ha postato sul proprio profilo facebook la foto dell’attore neozelandese al suo arrivo.

Il suo tour siciliano

L’attore continua le sue vacanze in Italia. Dopo i giorni romani si è messo in viaggio con il suo yacht in Sicilia. Dopo essere stato intercettato dai fan a Catania, ieri è stato visto “in tour” per le isole minori. Lo dimostra il tweet pubblicato dallo stesso Crowe con una foto dell’isola di Strombolicchio. Accompagnato da una dedica: “L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare”. A Giugno, invece, era stato a Catanzaro per il primo dei quattro concerti italiani della band da lui fondata, gli Indoor Garden Party.

Nei giorni scorsi Checco Zalone a Mondello

Qualche giorno fa altro vip in Sicilia, anche se diametralmente opposto come icona a quella di Crowe. Prima il relax nella spiaggia di Mondello, poi lo show al Teatro di Verdura. Una intensa giornata palermitana per il comico Checco Zalone che lo scorso 7 luglio è stato nel capoluogo siciliano. L’artista pugliese è stato prima a Mondello per farsi il bagno, presso un noto club velico palermitano. In spiaggia non è passato inosservato. Appena è stato riconosciuto dai fan, infatti, Zalone non si è risparmiato facendo anche il bagno di folla. Non risparmiandosi nel dispensare selfie e sorrisi a chi lo aveva riconosciuto e chiesto una foto ricordo. Cappellino bianco e boxer azzurri, si è goduto la mattinata tra lettino, bagno ed il pranzo nella borgata marinara di Palermo.

In serata, poi, si è trasferito al vicino Teatro di Verdura per la seconda data palermitana del suo spettacolo intitolato “Amore più Iva” che ha registrato il tutto esaurito con 2.200 spettatori della struttura. Tra gli ospiti in prima fila anche il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

