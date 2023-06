Dal 22 al 24 giugno tanti appuntamenti all’Averna Spazio Open in occasione del Pride. Il grande palcoscenico ai Cantieri Culturali alla Zisa ospiterà, infatti, Beatrice Quinta e Big Mama, per due concerti tanto attesi. Per tre giorni, così, Averna Spazio Open si animerà di momenti di intrattenimento, musica e riflessione, ma anche tutta una serie di eventi collaterali alla manifestazione legata ai diritti arcobaleno.

Gli Averna Open Talks

S’inizia alle 17.30 con il Palermo Pride Suona Village, presentato dalla drag queen palermitana Aura Eternal. Alle 18 gli Averna Open Talk, gli incontri culturali nati grazie alla “call for ideas” lanciata e promossa da Averna lo scorso anno e che portano al centro del dibattito l’imprenditoria siciliana declinata sotto ogni aspetto. Al nuovo nuovo format, con la partecipazione di Christian Picciotto, fondatore della factory artistica Lo Stato dell’Arte, seguirà uno showcase insieme a Bruna Angelico, Celo, Robson De Almeida, Marsilio e Vivi. Oltre al dj-set, anche un aperitivo per fare networking.

Emersuoni e il concerto di Big Mama

Dalle 19, invece, ultimo appuntamento con Emersuoni che porta sul palco l’esibizione live di Chiara Accardi. Dalle 20 il concerto che sancirà l’apertura del Pride Village all’interno dei Cantieri: aprono Bruna ed Esdra del progetto Emersuoni, firmato Averna. Infine, alle 22 il live di Big Mama. Il finale di serata è invece assegnato al Rainbow dj set. Tutti gli appuntamenti son gratuiti.

Dal PopShock al live di Beatrice Quinta

Il 23 giugno, per la seconda giornata a cui si accede con un ticket a pagamento, si parte alle 17.30 con il Rainbow Color Party con Aura Eternal. A seguire tutti gli showcase musicali: alle 18.30 dj-set vari, alle 19.30 Vinnie, alle 20.30 Allafineguglielmo, alle 21.30 Celo e alle 22.30 il PopShock.

Il 24 giugno, infine, è il giorno del Palermo Pride. Alla fine dei cortei, la giornata proseguirà all’Averna Spazio Open: alle 21.30 si ballerà grazie all’house techno pride party con Nunzio Borino, Castigamatti Takeover, A Colder Consciousness, Digital Harmony, Giacomo Virzì, Tony Tao e Mauro Sgrò. A concludere la serata del Palermo Pride Super Stage tra palco, musica e calore sarà il live di Beatrice Quinta.

La conferenza stampa del Palermo Pride

I contenuti e le novità della manifestazione di quest’anno saranno illustrati alla stampa alle 11 del 24 giugno alla Sala ONU del Teatro Massimo. Insieme al Coordinamento Palermo Pride guidato da Luigi Carollo e ad una rappresentanza di Famiglie Arcobaleno, saranno presenti: il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta; le madrine del Palermo Pride Beatrice Quinta e Massimo Milano e i “figliocci” Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, protagonisti del film Stranizza D’Amuri di Giuseppe Fiorello. Oltre ad un ospite a sorpresa…

L’adesione del Partito Provinciale

Il Partito Democratico Unione Provinciale di Palermo aderisce al Pride cittadino del prossimo 24 giugno.

Saremo presenti per rivendicare la piena uguaglianza e la piena cittadinanza della comunità lgbtqia+ anche in Italia: intendiamo contrastare le politiche del governo Meloni e della maggioranza di destra che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di un inedito attacco a questa comunità, in particolare alle famiglie arcobaleno e alle loro figlie.

Si tratta di un attacco che non solo relega il nostro Paese su posizioni del tutto analoghe ai Paesi di Visegrad, come anche il Parlamento Europeo ha già certificato nelle scorse settimane, ma lede anche il principio costituzionale di uguaglianza fissato nell’art. 3 della Costituzione.

All’Italia serve una politica diversa da quella che cerca un capro espiatorio al giorno senza fornire soluzioni: occorre contrastare le emergenze sociali, tutelare la scuola pubblica, accompagnare la conversione ecologica, restituire dignità al lavoro e superare il patriarcato, realizzando una società veramente inclusiva in cui ogni persona possa godere di pari diritti, tutele e benefici.

