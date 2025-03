Sale la tensione nel centrodestra e ad agitare l’alleanza non è soltanto la trattativa sulla scelta dei candidato presidenti nei sei Liberi Consorzi al voto fra meno di due mesi, il 27 aprile. Ed è la città, anzi l’inter provincia di Agrigento il fulcro delle nuove tensioni che rischiano di spostarsi verso Palermo.

Forza Italia commissariata

Notizie ufficiali non ce ne sono ma gli azzurri agrigentini parlano di una Forza Italia commissariata già da inizio mese. Di fatto sarebbe il coordinatore regionale Marcello Caruso a reggere anche Forza Italia agrigentina. C’è tensione con la coordinatrice Margherita La Rocca Ruvolo data per dimissionaria ma di questa scelta non c’è traccia per le vie ufficiali. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso delle difficili relazioni interne sarebbe stato l’invito ad un pranzo “importante” nelle relazioni interne esteso all’altro deputato agrigentino, gallo Afflitto, ma non alla La Rocca Ruvolo. Un elemento che avrebbe confermato i sospetti della deputata regionale nonché sindaco di Montevago di essere stata posta ai margini delle scelte di partito.

La fibrillazione Dc

In questo clima ieri il capogruppo della Dc all’Ars, partito alleato, Carmelo Pace, ha chiesto di aprire un tavolo per Agrigento riferendosi alle candidature. Di fatto, però, questo ha aperto anche la strada al possibile liberi tutti nelle scelte dei candidati. una opzione già in campo, quella di passare la palla ai territori, dopo che per ben tre volte il tavolo regionale si è concluso con un nulla di fatto.

Le tensioni a Siracusa

A questo si aggiungono le tensioni evidenti fra Forza Italia e Fratelli d’Italia a Siracusa nate dal Cannatagate (ovvero la bufera mediatica sulle trattenute agli stipendi degli ex assessori di Avola da parte del sindaco, Luca Cannata) e che adesso rischiano di riverberarsi anche sugli equilibri dentro il Consiglio comunale, in cui c’è una schiacciante maggioranza a sostegno dell’amministrazione di Rossana Cannata, e della stessa giunta. Gennuso non sarebbe troppo contento di due storici consiglieri di Forza Italia, Massimo Canonico, Nino Drovetti, la cui posizione, nella tesi del commissario forzista di Avola, sarebbe troppo sbilanciata verso il gruppo politico di Cannata e meno su quella del loro partito di appartenenza.

Trapani, Fdi e la Lega

C’è poi Trapani dove Fratelli d’Italia ne chiede il candidato mentre la lega che avrebbe dovuto esprimerlo in base al primo accordo non è proprio certa di poter garantire “fedeltà” al centrodestra dei proprio sia in virtù delle alleanze degli uomini di Turano con il sindaco Giacomo Tranchida ma anche in virtù delle troppe liste civiche “incontrollabili” che esprimono i consiglieri in tutta la provincia.

Il tavolo regionale oggi a Palermo

In questo clima si riunisce il tavolo regionale del centrodestra oggi a Palermo e a quell’incontro i partiti devono portare le consultazioni fatte nei territori. Non sarà un incontro ne semplice ne sereno