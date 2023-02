Un uomo ha cercato di lanciarsi dal Ponte Corleone, lungo il Viale Regione Siciliana a Palermo, ma è stato salvato da alcuni carabinieri che passavano lungo la circonvallazione. Una tragedia che stava per essere consumata a pochi passi dall’ex Bar Baby Luna.

Il video del salvataggio virale sui social

Il video del salvataggio è diventato virale sui social e viene condiviso su migliaia di cellulari. I militari sono arrivati appena in tempo per impedire il tentativo di suicidio dell’uomo, un palermitano, che aveva già superato una staccionata e si trovava sulla ringhiera che dà sul fiume Oreto ad un’altezza considerevole.

L’aiuto dei Carabinieri all’uomo

I carabinieri, accorgendosi di quello che stava per compiere l’uomo, lo hanno subito fermato, dicendogli di aspettare un attimo, e lo hanno bloccato per il giubbotto, rasserenandolo. L’uomo, in lacrime, ha confessato di avere debiti di gioco e di non farcela più. I Carabinieri, dopo averlo convinto a desistere dal tentativo di suicidio, lo hanno tranquillizzato: “Ci siamo noi qui per aiutarti, ci sono dei centri che possono darti una mano”.

Caso simile a Palermo nei giorni scorsi

Nelle scorse settimane salvato un giovane che volava lanciarsi dal ponte Oreto a Palermo. Due passanti marito e moglie hanno notato il giovane a cavalcioni sulla balaustra che voleva gettarsi di sotto. Hanno chiamato il 112. Alcuni agenti di polizia sono arrivati a bordo di un paio di volanti. I poliziotti hanno iniziato a parlare con il giovane e poi sono intervenuti riuscendo ad abbracciare il giovane e bloccarlo e poi ad affidarlo al personale del 118 che lo ha portato all’ospedale Civico.

Litiga con la moglie e prova a gettarsi da un ponte, salvato dalla stradale

Ad inizio novembre 2022 un caso simile capitò nel Siracusano. Dopo l’ennesimo litigio domestico, presumibilmente con la moglie, un 37enne siracusano è uscito di casa ed a bordo della sua auto ha provato a recarsi nel tratto tra Modica e Ragusa. Il suo obiettivo sarebbe stato di lanciarsi da un ponte alto 180 metri. Gli agenti della Polizia stradale, che stavano compiendo un controllo, si sono accorti della macchina con a bordo il 37enne mentre percorreva l’autostrada Siracusa-Gela nel tratto vicino ad Ispica. La pattuglia della Polizia Stradale, insospettitasi dalla “strana condotta di guida”, ha poi deciso di fermare il mezzo e procedere a un controllo. I due agenti, parlando con il conducente, hanno scoperto il suo piano, quello di ammazzarsi, e così lo hanno tranquillizzato.