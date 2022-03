Il leader del Carroccio: "In Sicilia un pò di bisticci, serve sintesi"

“Palermo avrà il suo candidato di centrodestra unitario”. Così ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine del suo sopralluogo al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo. Una visita, quella nel capoluogo siciliano, nella quale l’esponente di centrodestra ha cercato di fare una sintesi in vista dei prossimi impegni elettorali in Sicilia, Palermo e le regionali su tutti. Tante le interlocuzioni avute: da Miccichè a Lombardo, passando per i vertici del partito della Lega.

“Centrodestra avrà sua candidato unitario”

Un Salvini che, nella sua ultima visita di novembre, aveva prospettato di avere un nome condiviso entro Natale. Circostanza che però non si è verificata. “Non ho detto di quale anno – ironizza Salvini -, Oggi ho fatto degli incontri, stasera ne faccio altri. Contavo, a fine pandemia, di lavorare tranquillo. Palermo avrà il suo candidato di centrodestra unitario. L’obiettivo è vincere“.

“Liste pronte, no fughe in avanti”

Il senatore leghista si dice convinto delle carte che ha a disposizione per i prossimi impegni elettorali. “Stiamo ragionando di tutto quello che serve per vincere sia a Palermo che alla Regione. Abbiamo già le liste pronte. Ci sono pochi spazi rimasti. Sui nomi dei candidati principali, lasciatemi un pò di tempo. Il centrodestra laddove è unito vince”.

Il leader della Lega si focalizza poi su alcuni malumori registrati all’interno del centrodestra, invitando gli alleati a sedersi intorno ad un tavolo e a confrontarsi sul futuro della coalizione. “So che in Sicilia ci sono un pò di bisticci, di diversità di vedute. Musumeci, Meloni, Miccichè, Lombardo, Forza Italia: provo a fare una sintesi. Il centrodestra unito prevede la presenza di tutti. Tutti devono volere l’unità. Io la voglio. Spero che nessuno pensi a fughe in avanti. Se qualcuno dice “o il candidato è mio, oppure non giocate più a pallone” io intendo il dialogo in maniera diversa.

“Incontrati Lombardo e Miccichè”

In merito agli incontri con gli alleati, Salvini ha già parlato con alcuni interlocutori di coalizione. Ora spazio alla sintesi all’interno del partito. “Non incontrerò Musumeci. Adesso torno in albergo e parlerò con le ambasciate. Ho incontrato Lombardo e Miccichè, stop. Stasera incontro tutti gli eletti della Lega.