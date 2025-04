Il week end lungo iniziato con il 25 aprile si tinge di rosso e non sono i colori della resistenza. Iniziato con una misteriosa morte a Palermo, il fine settimana si è riempito di incidenti gravi.

Donna grave, automobilista in fuga

E’ caccia al pirata della strada che ha causato un incidente grave proprio nella giornata del 25 aprile. Lo scontro si è verificato lungo la strada statale 187 che collega Scopello a Castellammare del Golfo, in direzione del centro urbano della cittadina trapanese. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto di grossa cilindrata, una Ducati Multistrada con a bordo due persone.

Ad avere la peggio è stata la passeggera della motocicletta, una donna, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Alcamo.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo. In base alla prima ricostruzione l’automobile coinvolta nello scontro avrebbe tamponato la moto da dietro, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso ai feriti. I militari avrebbero rintracciato il mezzo. Il conducente rischia una denuncia per omissione di soccorso.

L’incidente ha avuto un impatto sul traffico nella zona, già congestionato per il rientro dalla giornata festiva. Al momento, i rilievi sono ancora in corso e saranno decisivi per definire le responsabilità e stabilire con precisione la dinamica dello scontro.

Quattro feriti lungo le strade della Targa Florio

un altro incidente è avvenuto, invece, tra due moto lungo la strada statale 113, nei pressi delle tribune della Targa Florio nel territorio comunale di Cerda, in località Floriopoli. Quattro persone sono finite in ospedale.

Una giovane è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. Gli altri feriti si trovano in gravi condizioni all’ospedale Cimino di Termini Imerese. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Cerda.

La statale 120 è rimasta chiusa al transito per consentire i soccorsi e le indagini. Si sono formate lunghe code.

Il giallo del giovane morto

La giornata si era aperta con un vero e proprio giallo. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto in via Palmerino a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il giovane si trovava nei pressi di un cancello. Per comprendere cosa sia successo sono state avviate indagini.