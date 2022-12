Riunione di governo a Palazzo Orleans

Dopo aver ottenuto il via libera all’Ars sul ddl sulle variazioni di bilancio, Renato Schifani prepara gli ultimi accorgimenti per la fine dell’anno. Il presidente della Regione ha deciso di riunire la Giunta a mezzogiorno a Palazzo d’Orleans. Fra i temi del giorno quelli relativi alla sanità, al bilancio e alle nomine al dipartimento acqua e rifiuti.

Sanità, quattro delibere di peso

A prendersi la scena sarà quasi certamente l’assessore alla Sanità Giovanna Volo. Secondo indiscrezioni, l’unico assessore tecnico della Giunta Schifani porterà quattro proposte di peso. Fra queste, la nomina dei commissari nelle Aziende e negli enti del Servizio Sanitario Regionale. Delibera alla quale si aggiungerà la proposta di un avviso pubblico di selezioni per conferire gli incarichi da direttore generale nelle Asp; il rientro nella gestione ordinaria (ciò in seguito alla fine dello stato d’emergenza Covid); ed infine la modifica degli interventi nel piano operativo regionale allegato al contratto istituzionale di sviluppo per i fondi PNRR

Il bilancio e l’esercizio provvisorio

Tre invece le delibera che quasi certamente presenterà l’assessore al Bilancio Marco Falcone. Dopo aver incassato il parere favorevole del Collegio dei Revisori su esercizio provvisorio e legge finanziaria (documenti che andranno in aula a gennaio), l’esponente di Forza Italia rilancerà sul “contenzioso” con la Corte dei Conti, chiedendo di impugnare alla Corte Costituzionale il dispositivo di sentenza con cui i giudici hanno sospeso il giudizio di parifica del rendiconto 2020. A seguire, l’esponente azzurro presenterà la delibera sul sopra citato esercizio provvisorio e la modifica della delibera per il Piano di sviluppo e coesione 2014-20.

Mille esperti per il PNRR

A proposito di fondi europei, l’assessore alla Funzione Pubblica Andrea Messina presenterà una proposta relativa alla gestione burocratica del PNRR. L’idea è quella di presentare un progetto per il conferimento di incarichi di collaborazione a mille esperti. Ciò per supportare la macchina regionale nei procedimenti amministrativi per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le nomine al Dipartimento Acque e Rifiuti

Ultimo, ma non in termini di importanza, sarà quanto proporrà l’assessore all’Energia Roberto Di Mauro. L’esponente moderato presenterà una delibera per il conferimento dell’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell’energia dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.