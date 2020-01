i sindacati: "settore attraversato da crisi e inefficienze"

Giornata di caos nei cieli italiani. Sciopero del trasporto aereo indetto dai sindacati per oggi che riguarderà alcune compagnie aeree, Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e una serie di impianti aeroportuali sparsi per l’Italia.

“Gli scioperi nazionali del 14 gennaio che interesseranno numerose aziende e vettori del trasporto aereo nonché Enav, sono tutti confermati”, hanno dichiarato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA, al termine dell’incontro convocato dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, spiegando che “il settore è attraversato da tempo da pesantissime crisi ed inefficienze di sistema per mancanza di necessarie iniziative da parte di questo e del precedente Governo, che stiamo reiteratamente chiedendo”.

Lo sciopero sarà di quattro ore e avrà luogo nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 17.

Previsti disagi per i passeggeri. La compagnia Alitalia ha già cancellato 139 voli e alcuni interessano anche la Sicilia e gli aeroporti di Palermo e Catania.

Secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, questi sono i voli da e per l’Isola già cancellati, e ovviamente altri se ne potrebbero aggiungere:

AZ1704 Catania – Milano / Linate; AZ1712 Catania – Roma Fiumicino; AZ1715 Milano / Linate – Catania; AZ1716 Catania – Milano / Linate; AZ1721 Milano / Linate – Catania; AZ1723 Milano / Linate – Catania; AZ1734 Catania-Roma Fiumicino; AZ1741 Roma Fiumicino – Catania; AZ1764 Palermo – Milano / Linate; AZ1765 Milano / Linate – Palermo; AZ1781 Roma Fiumicino – Palermo.