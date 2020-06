Domani mattina, in occasione del Consiglio di Istituto della Scuola Sperone Pertini , le 6000 sardine Palermo regaleranno più di 100 libri per la creazione di una biblioteca, un gesto di solidarietà dopo i molteplici atti vandalici subiti nel mese scorso.

I libri sono stati raccolti attraverso l’iniziativa “Un libro per la scuola Pertini ” che ha coinvolto le librerie Modus Vivendi e Dudi ed è stata un’occasione per far riscoprire queste piccole ma importanti realtà, duramente colpite dalla quarantena.