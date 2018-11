Centinaia di migliaia le visualizzazione sul canale Youtube

Marika e Sery Vitrano sono le due stelle nascenti della musica neomelodica made in Palermo. Le due cantanti sono sorelle e accomunate dalla passione per la musica napoletana. La passione deriva dal nonno, che amava far ascoltare alle nipoti canzoni partenopee antiche.

Le sorelle Vitrano hanno già alle spalle diverse esibizioni nonostante la giovanissima età: Marika, infatti, ha appena 11 anni ed è la più piccola. Sery, la maggiore, ha compiuto ad agosto 17 anni. L’exploit avviene quando le due cantanti producono il brano “Chiammalo”, primo inedito effettuato insieme.

Nel 2018 le Vitrano hanno tenuto esibizioni in più di 50 eventi, ricevendo sempre gradimento e successo. La piccola Marika ha partecipato anche alle audizioni del programma televisivo “Tu Si Que Vales”, in onda su canale cinque e secondo alcune indiscrezione dovrebbe riuscire a partecipare nel 2019.

Per Sery (nome di battesimo Serena), la carriera è già più delineata. Serena ha infatti registrato già un proprio disco a Napoli, presso la casa discografica di Francesco Di Tullio (Wawe Studio). Il prodotto discografico è composto da ben 10 inediti! Per lei c’è stata anche la composizione di 4 cover: due di Emma Marrone, una di Elodie ed un’altra di Angela Luce.

Marika e Sery sono state apprezzate, oltre che per il loro talento, anche per la sensibilità verso tematiche importanti alle quali hanno dato valore tramite le proprie canzoni. Un esempio è il brano “Chi parla che man”, che tratta il bullismo nelle sue diverse sfaccettature e ciò che sono costretti a subire tristemente i bambini vittime di tale fenomeno.

Centinaia di migliaia le visualizzazione sul canale Youtube. Le cantanti registrano nella casa discografica di Palermo Flash Music di Ignazio Caracausi e ogni venerdì conducono un programma televisivo sull’emittente televisiva Tsb.

Per il 2019 le sorelle Vitrano hanno già pronto un disco di inediti e un tour che prevede spettacoli in diversi celebri teatri a Palermo, Catania e Trapani. Fissato già l’appuntamento per uno spettacolo a Messina. Alla conquista del mondo musicale così come in precedenza fu per altri artisti palermitani che si dedicarono al neomelodico come Tony Colombo.