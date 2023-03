La visita istituzionale alla portaerei “Bush”

Gli stati maggiori governativi e militari di Sicilia e Usa ribadiscono la loro alleanza nel segno della pace. E’ stato fatto nel corso della visita del presidente della Regione a bordo della portaerei americana “George H.W. Bush”. L’iniziativa su invito della console generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds. “Ringrazio la Marina militare americana – ha detto Schifani – per le espressioni manifestate per la Sicilia e per l’attività che essa svolge a tutela della sicurezza dell’Italia e dell’Europa”. La portaerei ha svolto varie operazioni militari negli ultimi giorni nel Mar Tirreno meridionale. Scopo della visita sottolineare il ruolo centrale della Sicilia nelle relazioni degli Stati Uniti con l’Italia e con gli altri Paesi alleati. L’occasione anche per illustrare le operazioni integrate a sostegno della sicurezza marittima nell’ambito della Nato.

La Sicilia è “strategica”

E’ stato proprio il governatore della Sicilia a rafforzare con le sue dichiarazioni questa alleanza con gli Usa. “Sappiamo – ha aggiunto Schifani – quanto la nostra terra sia una regione strategica nel Mediterraneo. Così come siamo grati ai militari americani e alle forze armate della Nato per il contributo fondamentale che danno per la sicurezza e la tutela delle nostre popolazioni e dei nostri paesi. È sempre gratificante ricevere apprezzamenti per l’accoglienza che i siciliani hanno sempre mostrato nei confronti dei militari americani. Ma anche per la proficua collaborazione tra Sicilia, Italia e Stati Uniti. Il mio governo saprà sempre testimoniare con i fatti questo sentimento di amicizia e forte legame con il popolo americano e le sue istituzioni”.

Chi era anche presente

A bordo della portaerei statunitense c’era anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Con lui la console generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds. Presente inoltre il comandante dell’aeroporto di Sigonella e del 41mo Stormo Antisom colonnello Emanuele Di Francesco. A chiudere il cerchio il comandante della Naval Air Station Sigonella, capitano Aaron Shoemaker e il deputato regionale Michele Mancuso.

Alleati cruciali

“L’Italia e l’Europa – ha affermato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – hanno nella Marina militare americana un alleato cruciale. Un partner e amico straordinario. È anche grazie alla presenza della portaerei ‘Bush’ che si contribuisce a mantenere un livello molto alto di sicurezza e stabilità nel Mediterraneo. Ringrazio i vertici militari americani per l’invito a bordo di una delle più grandi portaerei della Us Navy. Ho ribadito loro l’impegno personale e del parlamento siciliano a mantenere e consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione. Sono infine certo che Italia, Europa e America, continueranno a lavorare insieme in nome dei valori condivisi di pace e sicurezza”.

L’incontro con Schifani

“È stato un onore – ha dichiarato il contrammiraglio Dennis Velez, comandante del “Carrier Strike Group 10” Bush – incontrare il presidente Schifani. Abbiamo espresso la gratitudine ai nostri partner e amici italiani e siciliani per il continuo supporto offerto all’alleanza e alla Marina militare americana. Mostrare in prima persona alle autorità siciliane l’incessante impegno dell’equipaggio dello ‘Strike Group’ a sostegno della stabilità e della pace è stata una grande opportunità. Questo per rafforzare il nostro storico legame e per evidenziare il ruolo fondamentale della Sicilia a sostegno delle operazioni nell’area di competenza del comando europeo degli Stati Uniti”.

La fortuna di lavorare in questa terra

“Ho avuto la fortuna – ha aggiunto il capitano Dave Pollard, comandante della ‘Bush’ – di lavorare in Italia e con i nostri partner nel Sud Italia. Questo dispiegamento è il risultato di quel rapporto straordinario in supporto dell’alleanza. Ogni aspetto lo dobbiamo all’accoglienza e all’ospitalità dei siciliani. Dai rifornimenti che ci arrivano da navi partite dal porto di Augusta, al supporto logistico e aereo della Naval air station di Sigonella. Fino all’assistenza e alle cure del Naval hospital di Sigonella. Il nostro team è grato per il supporto continuo che riceviamo dai siciliani”.

Nella foto da sinistra Velez, Galvagno, Schifani, Roberts-Pounds, Mancuso, Pollard

