Continua il maltempo nell’isola, allagamenti a Belpasso

Straripa il Simeto, chiusa la statale 192 “Delal Valle del Dittaino”

Ancora frane su strade del Messinese, lunghe code

A Stromboli arrivano i viveri, Alicudi isolata

L’eccezionale ondata di maltempo che da oltre 48 ore sterza la Sicilia, in particolar modo la zona orientale, continua a far danni, a creare paura e vittime, e seri disagi.

Allagamenti a Belpasso

A Belpasso si sono verificati diversi allagamenti. Situazione critica in via Pantelleria con strade e sottopassi nella rotatoria vicino Etnapolis che ha visto molte vetture rimaste bloccate.

Chiusa la strada statale 192

Il personale di Anas ha chiuso alla circolazione la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” in prossimità del km 81, a Catania, per lo straripamento del fiume Simeto, che ha allagato la sede stradale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione VAI di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Ancora frane su strade del Messinese, lunghe code

Il maltempo non risparmia neppure il Messinese ed ha provocato smottamenti e conseguenti problemi al traffico. Incolonnamenti si registrano sulla strada statale 114 fra Roccalumera e Messina, mentre la caduta di un masso sull’A18 Messina-Catania ha causato la chiusura del tratto interessato.

Sulla statale, unica strada percorribile, registrate anche due ore di coda tra Itala e Scaletta Zanclea. Si è registrata una frana anche sulla provinciale 19 che collega Santa Teresa di Riva con Savoca e Casalvecchio Siculo.

Gli operatori stanno cercando di sgomberare la carreggiata che impedisce il transito a qualsiasi mezzo in entrambe le direzioni di marcia.

Al momento del crollo non circolava alcun veicolo. Infine, la III Direzione “Viabilità metropolitana” della Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della provinciale 157 “Tortoriciana” a causa dello straripamento del torrente Fitalia.

A Stromboli arrivano i viveri, Alicudi isolata

Stromboli è stata raggiunta dalla nave Laurana della Siremar che ha attraccato con molto difficoltà per il mare mosso. Dopo tre giorni sono così arrivati le derrate alimentari e i farmaci e sono potuti pure partire una ventina di turisti. La nave ha anche collegato Panarea, mentre la Bridge ha raggiunto Filicudi attraccando nello scalo alternativo di Pecorini, ma non si è recata ad Alicudi che rimane isolata.