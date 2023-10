Dal 2 novembre 184 nuovi portalettere prenderanno servizio in Sicilia alle Poste. Saranno assunti a tempo indeterminato e fanno parte delle 2.100 assunzioni previste in Italia, grazie all’accordo nazionale tra l’azienda e i sindacati. Le assunzioni si faranno in tutte le province siciliane: 47 a Palermo, 39 a Catania, 33 Messina, 20 ad Agrigento, 12 a Trapani, 12 a Siracusa, 9 a Ragusa, 9 a Caltanissetta, 3 a Enna.

Il plauso dei sindacati

“Grazie a questo importante accordo per il futuro dei lavoratori, ex precari – dice Maurizio Affatigato, coordinatore nazionale e segretario regionale Slp Cisl – è stato possibile assumere migliaia di giovani in tutta Italia. Da siciliano sono felice delle assunzione a tempo indeterminato che garantiscono un lavoro stabile a tanti giovani nella loro Regione, senza essere costretti a emigrare per lavoro”. Le assunzioni sono state possibili grazie al turn over (volontario e incentivato) tra i dipendenti postali che sono stati accompagnati alla quiescenza.

“Una vittoria straordinaria”

“Finalmente – dichiara Carlotta Grasso, segretaria generale della Slp Cisl etnea – dopo tanti anni, siamo soddisfatti di comunicare che anche il territorio catanese ha ricevuto delle assunzioni La notizia rappresenta una vittoria straordinaria per i lavoratori della provincia di Catania, un risultato significativo ottenuto grazie alla strenua difesa dei diritti dei lavoratori da parte del sindacato, un obiettivo raggiunto grazie al l’importante lavoro di contrattazione svolto dalla Slp Cisl”.

“In seguito alla pubblicazione delle graduatorie – aggiunge Grasso – i 39 lavoratori destinati alla città di Catania e alle sue zone limitrofe contribuiranno così a rafforzare la presenza e l’efficienza dei servizi postali nel territorio. Il nostro impegno sarà indirizzato nel permettere che in futuro si abbiano altre stabilizzazioni”.

Ulteriore soddisfazione deriva dall’adesione dei nuovi portalettere al sindacato. “Circa il 90 per cento dei neo-assunti – commenta la segretaria generale della Slp Cisl Catania – ha aderito con convinzione alla nostra organizzazione sindacale. È motivo di grande orgoglio per l’Slp Cisl e frutto del lavoro che è stato fatto nel corso del tempo da parte della segreteria e dell’importante riconoscimento che gli stessi lavoratori riconoscono al sindacato”.