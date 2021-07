la settima edizione dal 16 al 18 luglio

Tutto pronto a Ustica per la settima edizione del “Sicily Web Fest”

E’ il festival cinematografico di serie indipendenti

Sull’isola esperti del settore provenienti da tutto il mondo

Ci si avvicina a larghi passi alla settima edizione del “Sicily Web Fest”, festival cinematografico di serie indipendenti inserito nel circuito di festival digitali più prestigiosi al mondo, uno dei formati preferiti dalle produzioni internazionali, in programma dal 16 al 18 luglio nell’isola di Ustica.

La premiazione il 18 luglio

Location principale dell’evento sarà l’Atlanto Park, struttura che affaccia sul mare, che ospiterà l’evento di apertura, in programma alle 19 di venerdì 16, così come la serata di premiazione, alle 22 di sabato 18.

Gli educational sessions

Attesi, nelle giornate di sabato e domenica, gli Educational Sessions ai quali interverranno testimoni eccellenti di questo mondo, chiamati per animare i panel in programma: Web series Around the world, quello a cui parteciperà Joel Bassaget, francese, ma residente a Berlino, giornalista e ricercatore esperto in serialità digitale; Piero Tomaselli, scrittore e sceneggiatore, docente di filosofia, sarà protagonista del panel dal titolo La Suspense (Libro scritto a 4 Mani con Damiano Cantone che individua la presenza di 30 tipologie di Suspense cinematografiche); con Caris Vujcec, attrice e autrice da New York, affronteremo Come scrivere e presentare un’idea web seriale o cinematografica vincente (How to do a Pitching); Rose of Dolls and Oliver Mand, fondatori del Bilbao Seriesland e del DIMA web Market con Csongor Dobrotka, ci parleranno di Mercato delle Web Series e DIMA Market.

Sull’isola esperti di cinema

In programma anche numerose interviste agli autori che si avvicenderanno nell’isola di Ustica, scoprendo le loro opere attraverso i canali sociali del festival. Tra questi: Taku Komaya, produttore giapponese; Steve Beker regista americano; Marine Assaiante e Marie Augeai produttrici e attrici francesi; Julia Angerer-Zimth, Theresa Bacza, Kathleen With, la prima attrice mentre gli altri rispettivamente sceneggiatore e regista tedeschi.

Scoprire il territorio

Il “Sicily Web Fest”, lo abbiamo detto più volte, è una manifestazione che consente di visitare il territorio attraverso attività collaterali. Numerose saranno, infatti, le degustazioni preparate dalle mani esperte di personalità storiche dell’isola di Ustica. Tra queste le “Specialità di Maria Cristina”, alle 19 di sabato 17, mentre a partire da sabato e sino a tutta domenica 18 gli ospiti potranno partecipare ad alcune escursioni che consentiranno loro di scoprire le bellezze dell’isola, sia trekking che in barca.

Numerosi i premi in palio

Per quanto riguarda, infine, i premi in palio, ecco “The List of the 2021 Awards”: Best Web Series, Best Italian Web Series, Best Pilot, Best Pilot Directing, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Actress, Best Supporting Actress, Best Directing, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Documentary, Best Animation, Best Visual Effects, Best Editing, Best Original Music score, Best Sound Design, Best Make-up, Best Costume Design, Best Production Design, Best Idea.

La settima edizione del “Sicily Web Fest” si muove all’interno del circuito della “Web Series World Cup”, di cui fanno parte i principali festival del settore. Tra i partners più rilevanti: Bilbao Serielsand, Die Seriale, Miami Web Fest, Realist Web Fest dalla Russia, Rio Web Fest, Seul Web Fest.

Il festival gode del patrocinio gratuito del Comune di Ustica ed è da sempre realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato turismo sport e spettacolo e la “Sicilia Film Commission”.