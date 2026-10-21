Un’alleanza strategica per frenare la fuga dei cervelli e trasformare la Sicilia in un hub di innovazione nelle scienze della vita. Questo è il cuore dell’Accordo Quadro di collaborazione siglato stamattina a Palermo, presso la Culla Tecnologica Biomed & Biotech 4.0, tra la Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” e l’Ordine dei Biologi della Sicilia.

L’intesa, firmata dalla presidente dell’ITS Maria Pia Pensabene e dal presidente dei biologi siciliani Alessandro Pitruzzella, metterà in rete per i prossimi tre anni competenze, infrastrutture e laboratori all’avanguardia per formare i tecnici del futuro e spingere sulla ricerca applicata.

La “Culla Tecnologica” apre le porte ai professionisti

Il fulcro operativo dell’accordo sarà la Culla Tecnologica Biomed & Biotech 4.0 di Palermo, una cittadella dell’innovazione da 1.850 metri quadrati realizzata grazie ai fondi del PNRR. La struttura ospita ben 20 laboratori ad altissima tecnologia che, grazie a questa sinergia, non saranno più solo un luogo di studio, ma si apriranno a workshop, sperimentazioni e corsi di aggiornamento per i professionisti già affermati, creando un vero ecosistema di contaminazione tra studenti, ricercatori e imprese.

Biologi in cattedra per i super-tecnici di domani

Grazie al protocollo, i biologi iscritti all’Ordine saliranno in cattedra per mettere la propria esperienza sul campo al servizio degli studenti. Il focus si concentrerà in particolare su due percorsi biennali post-diploma totalmente gratuiti (le cui iscrizioni scadono il prossimo 10 novembre):

  • BIOTECH 4.0 – Biotecnologo della Qualità, incentrato su analisi microbiologiche, controllo qualità e sostenibilità dei processi.
  • Esperto in Biotecnologie e Tecnologie Deep Tech per Life Science, progettato insieme al CNR-IBF di Palermo per fare un salto nel mondo della bioinformatica, dell’intelligenza artificiale e della diagnostica avanzata.

I corsi prevedono un intero anno di tirocinio in azienda, garantendo un link diretto e immediato con il mercato del lavoro.

Pensabene: “Costruiamo ponti per trattenere i nostri talenti”

“Mettere insieme competenze e infrastrutture significa investire nel futuro della Sicilia”, ha commentato la presidente dell’ITS, Maria Pia Pensabene. “Il futuro dell’Isola passa dalla capacità di trattenere e valorizzare i suoi talenti. Per farlo dobbiamo costruire ponti, non confini, tra i diversi protagonisti del sistema della conoscenza. Questo accordo va esattamente in questa direzione”.

Pitruzzella: “Più competitività per il territorio”

Sulla stessa linea il presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, Alessandro Pitruzzella, che ha sottolineato la strategicità del settore: “Le biotecnologie, la ricerca applicata e il controllo qualità sono ambiti in cui le nostre competenze sono centrali. Questa collaborazione ci permette di metterle al servizio delle nuove generazioni e la Culla Tecnologica diventerà un punto di riferimento anche per l’aggiornamento dei nostri iscritti. Investire sulle competenze significa rendere la Sicilia più competitiva”.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite
su Google
AGGIUNGI