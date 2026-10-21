Un’alleanza strategica per frenare la fuga dei cervelli e trasformare la Sicilia in un hub di innovazione nelle scienze della vita. Questo è il cuore dell’Accordo Quadro di collaborazione siglato stamattina a Palermo, presso la Culla Tecnologica Biomed & Biotech 4.0, tra la Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” e l’Ordine dei Biologi della Sicilia.

L’intesa, firmata dalla presidente dell’ITS Maria Pia Pensabene e dal presidente dei biologi siciliani Alessandro Pitruzzella, metterà in rete per i prossimi tre anni competenze, infrastrutture e laboratori all’avanguardia per formare i tecnici del futuro e spingere sulla ricerca applicata.

La “Culla Tecnologica” apre le porte ai professionisti

Il fulcro operativo dell’accordo sarà la Culla Tecnologica Biomed & Biotech 4.0 di Palermo, una cittadella dell’innovazione da 1.850 metri quadrati realizzata grazie ai fondi del PNRR. La struttura ospita ben 20 laboratori ad altissima tecnologia che, grazie a questa sinergia, non saranno più solo un luogo di studio, ma si apriranno a workshop, sperimentazioni e corsi di aggiornamento per i professionisti già affermati, creando un vero ecosistema di contaminazione tra studenti, ricercatori e imprese.

Biologi in cattedra per i super-tecnici di domani

Grazie al protocollo, i biologi iscritti all’Ordine saliranno in cattedra per mettere la propria esperienza sul campo al servizio degli studenti. Il focus si concentrerà in particolare su due percorsi biennali post-diploma totalmente gratuiti (le cui iscrizioni scadono il prossimo 10 novembre):

BIOTECH 4.0 – Biotecnologo della Qualità , incentrato su analisi microbiologiche, controllo qualità e sostenibilità dei processi.

, incentrato su analisi microbiologiche, controllo qualità e sostenibilità dei processi. Esperto in Biotecnologie e Tecnologie Deep Tech per Life Science, progettato insieme al CNR-IBF di Palermo per fare un salto nel mondo della bioinformatica, dell’intelligenza artificiale e della diagnostica avanzata.

I corsi prevedono un intero anno di tirocinio in azienda, garantendo un link diretto e immediato con il mercato del lavoro.

Pensabene: “Costruiamo ponti per trattenere i nostri talenti”

“Mettere insieme competenze e infrastrutture significa investire nel futuro della Sicilia”, ha commentato la presidente dell’ITS, Maria Pia Pensabene. “Il futuro dell’Isola passa dalla capacità di trattenere e valorizzare i suoi talenti. Per farlo dobbiamo costruire ponti, non confini, tra i diversi protagonisti del sistema della conoscenza. Questo accordo va esattamente in questa direzione”.

Pitruzzella: “Più competitività per il territorio”

Sulla stessa linea il presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, Alessandro Pitruzzella, che ha sottolineato la strategicità del settore: “Le biotecnologie, la ricerca applicata e il controllo qualità sono ambiti in cui le nostre competenze sono centrali. Questa collaborazione ci permette di metterle al servizio delle nuove generazioni e la Culla Tecnologica diventerà un punto di riferimento anche per l’aggiornamento dei nostri iscritti. Investire sulle competenze significa rendere la Sicilia più competitiva”.