la manifestazione davanti lo stabilimento di isola delle femmine

Sit-in oggi dalle 10 alle 12 presso lo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine a sostegno della vertenza per il mantenimento del centro mondiale di ricerca del gruppo Heidelberg di Bergamo.

I segretari provinciali di Fillea, Filca, Feneal, assieme ai lavoratori dello stabilimento, hanno espresso la loro solidarietà ai lavoratori addetti alla ricerca e alla innovazione di Italcementi in stato di agitazione dal 23 dicembre contro lo smantellamento della sede italiana.

Le segreterie nazionali di Fillea, Filca e Feneal, assieme al coordinamento delle Rsu, hanno indetto un’iniziativa per l’8 gennaio per spiegare le motivazioni della mobilitazione e per chiedere al governo e al ministero dello Sviluppo economico l’apertura di un tavolo di confronto per trovare una soluzione nell’interesse dei lavoratori e di una visione strategica del settore in Italia.

Dopo che Heidelberg Cement ha confermato l’intenzione di spostare il centro di ricerca di Bergamo in Germania, resta viva la preoccupazione per la sorte dei 32 lavoratori occupati e per la perdita di una parte strategica della realtà italiana di Italcementi, da anni tra i leader mondiali nell’innovazione e nello sviluppo nel settore cemento.

Dopo l’incontro del 3 dicembre con l’assessore lombardo a Ricerca, Innovazione, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, i segretari generali Giuseppe Mancin di FENEAL-UIL, Simone Alloni di FILCA-CISL e Luciana Fratus di FILLEA-CGIL di Bergamo hanno incontrato il 7 dicembre scorso il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Il primo cittadino si è reso disponibile nel cercare un’interlocuzione con i riferimenti italiani di Heidelberg Cement, rimarcando l’importanza che ha per Bergamo il centro di ricerca, insieme alle conoscenze delle persone che vi lavorano.

“Riteniamo che la scelta di trasferire il centro di ricerca sia sbagliata” hanno dichiarato i tre segretari provinciali. “Lo abbiamo ribadito anche durante l’incontro con la direzione aziendale avvenuto la sera del 3 dicembre. Stiamo cercando di sensibilizzare la politica a tutti i livelli in modo da non lasciare nulla di intentato e provare tutte le strade percorribili per non vanificare quanto è stato fatto finora”.