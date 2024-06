“La comunità di Italia Viva Sicilia, si radica sempre di più sul territorio”. Soddisfazione di Valentina Falletta, responsabile organizzazione Italia Viva Sicilia, per il risultato ottenuto nell’Isola.

Le parole della Falletta

“Tra i risultati più importanti delle amministrative, quello della lista Italia Viva Gela, che supera il 5% ed elegge tre consiglieri comunali, fondamentale il nostro contributo per portare la sindaca Cosentino, civica, al ballottaggio – dice la Falletta -. Ottima affermazione di Filippo Tripoli, responsabile enti locali di Italia Viva Sicilia, rieletto Sindaco di Bagheria al primo turno con un ottimo risultato, insieme ai tanti consiglieri comunali. Eletta, dopo una bellissima campagna elettorale, Vera Abbate Sindaca di Cinisi. Tanti poi i consiglieri comunali eletti a Mazara del Vallo, che hanno sostenuto il sindaco Quinci, rieletto a primo turno, e a Caltanissetta. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono candidati e non ce l’hanno fatta. È stata una tornata elettorale complicata affrontata da tutti noi con il massimo impegno, un grazie a tutti coloro che si sono spesi sui territori, ed i più grandi auguri di buon lavoro agli eletti”.

Ballottaggio a Gela

A Gela la candidata sindaco del centrodestra Grazia Cosentino, sostenuta dalle liste Lega, Italia Viva e Fratelli d’Italia, ha ottenuto il 31,55% dei voti seguita da Terenziano di Stefano con il 28,11 % dei voti e Salvatore Scerra, anche lui candidato di centrodestra con il 24,52% dei voti.

Ballottaggio anche a Pachino

Ballottaggio a Pachino tra Barbara Fronterrè (sostenuta da Mia, Dc, e le liste civiche Pachino Crede, Pachino Democratica, Insieme in Azione per Pachino) e Giuseppe Gambuzza (sostenuto da Forza Italia e dalle liste civiche Libertà, Rinascita, Pachino sì) per la poltrona di sindaco a Pachino.

Seguono Sebastiano Fortunato (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e le liste civiche Ora Pachino e Innovare per crescere), Emiliano Ricupero (sostenuto dalla lista Pachino con Emiliano) e non ufficialmente da alcune componenti del Pd; infine Giordano Di Raimondo Metallo (lista civica). Il primo cittadino sostituirà il commissario straordinario che si è insediato lo scorso ottobre dopo la sfiducia alla sindaca Carmela Petralito.

