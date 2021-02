Si chiude la partita dei Sottosegretari per il governo Draghi e non senza sorprese. Alla fine sono 42 le poltrone che vengono assegnate e non 36 e nemmeno 40 come dalle ipotesi prese in esame. Di fatto la scelta di non nominare Vice Ministri ha portato a riassorbire le poltrone fra quelle dei Sottosegretari.

Conferme in casa 5 stelle

Le nomine di Palazzo Chigi: fra i grillini conferme per Sileri, Di Stefano e Cancelleri. Le indicrezioni pre consiglio dei ministri parlano, poi, anche di Dalila Nesci con delega al Sud. La lista completa è stata consegnata da Vito Crimi al presidente Draghi.

Poca Sicilia ma tre sono in casa 5 stelle

I sottosegretari siciliani sono solo 4, ma in realtà li si potrebbe considerare solo tre e tutti pentastellati. Gli unici riconfermati sono due nomi di siciliani cheandranno certamente al governo e sono quelli dei 5 stelle Manlio Di stefano e Giancarlo Cancelleri. Si tratta di riconferme. Per Di Stefano è sempre stata considerata cosa certa mentre per Cancelleri c’è stato più di un dubbio circa la sua voglia di restare al governo in una posizione di Sottosegretario ma lui non si era mai espresso direttamente. Il terzo nome è quello di una donna circolato nelle scorse settimane. Si tratta di Barbara Floridia

Neanche un siciliano nella lista Pd e in quelle di Iv e Leu

Simona Malpezzi, Martina Sereni e Anna Ascani sarebbero le donne del pd che vanno ad essere riconfermate quali sottosegretari. Pe run partito che non haindicato neanche una donna fra i ministri pur facendo le battaglie al femminile è stata una sorta di obbligo quello di indicare rappresentanti del gentil sesso. Donna anche una delle due novità, si tratterebbe di Alessandra sartore. nesuna conferma, invece, su Assunta Messina. La sesgta e ultima casella spetterebbe all’unico uomo, Enzo Amendola. Niente siciliani neanche in casa Italia Viva dove si va verso la nomina dell’ex ministro teresa Bellanova e la riconferma di Ivan Scalfarotto. Leu potrebbe ottenere una poltrona e tocheebbe a Cecilia Guerra. Anche più Europa ha un sottosegretario, si tratta du Benedetto della Vedova agli Esteri

La Lega conferma la sua trazione nordista

Nessuna sorpresa in casa Lega dove di siciliani non c’è mai stata l’ombra. Claudio Durigon, Nicola Molteni, Vannia Gava, Lucia Borgonzoni, Rossano Sasso, Alessandro Morelli e Tiziana Nisini sono i nomi indicati ma la Lega punta ad occupare altre due caselle

Forza Italia rinuncia alle isolane ma nomina Mulè

In casa azzurra si erano fatti ben tre nomi al femminile provenienti dalla Sicilia ma nessuna delle ‘belle’ dell’isola troverà spazio. la donna indicata potrebbe essere solo Debora Bergamini mentre l’unico cognome siciliano di origine ma ormai davvero poco suddista è quello di Giorgio Mulè. Poi Francesco Paolo Sisto, Francesco Battistoni, Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Moles. Ma Draghi avrebbe chiesto una modifica e almeno due nomi potrebbero saltare per far spazio proprio ad altre donne

La partita dei tecnici

In testa c’è il capo della polizia Franco gabrielli nominato sottosegretario di Stato ai Servizi Segreti ma la partita resta aperta per altre poltrone