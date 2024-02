Squali o pesce spada? Il dubbio gira per il web, e fa discutere. Un filmato è stato girato da Alberto Romeo, a pochi metri dalla spiaggia di Mondello, non lontani dall’antico stabilimento balneare. La segnalazione è arrivata alla Capitaneria di porto di Palermo che a sua volta ha avvertito i veterinari dell’Istituto zooprofilattico, che si sono recati sul posto ma degli esemplari non c’era più traccia. Potrebbero essere dei piccoli esemplari di squalo che hanno perso il senso dell’orientamento, ma non si esclude che invece fossero degli esemplari di pesce spada o aguglia imperiale.

Lo squalo a Sant’Erasmo in estate

Grande stupore quest’estate alla comparsa di uno squalo al porticciolo di Sant’Erasmo a Palermo, un testimone racconta a BlogSicilia quel che ha visto. In tutto una decina di persone che erano con lui e che hanno visto quel pesce dimenarsi e poi scomparire all’improvviso nell’immensità del mare. Resta però quell’avvistamento che è ancora cosa rara nelle acque basse delle coste siciliane. Anche se gli avvistamenti di anno in anno sono sempre più frequenti anche nella nostra isola.

Intraviste le pinne uscire dall’acqua

A raccontarci quei momenti è Giovanni Platania, lettore di BlogSicilia, che si trovava a Sant’Erasmo per andare a salutare alcuni colleghi di lavoro. “Mi sono imbattuto con mio stupore – racconta – in ciò che credevo non mi potesse mai capitare di vedere di presenza. Ho visto una verdesca. Avevo appena girato l’angolo dell’istituto padre Messina, intorno la zona dei ristoranti, quando in lontananza, a un metro o due della spiaggetta con le barche, intravedo uscire due pinne dall’acqua: quella dorsale e quella caudale”.

“Credevo fosse uno scherzo”

Non poteva credere ai suoi occhi Giovanni Platania, tanto che all’inizio ha pensato ad una burla. “All’inizio pensavo potesse essere la bravata di qualcuno che avesse creato ad arte un effetto muovendo tutto col filo, vista l’estrema vicinanza alla spiaggetta del porticciolo. Ma poi ho visto che queste pinne andavano dentro e fuori dall’acqua muovendosi in diverse direzioni, e ho capito subito che si trattava di un pesce vero e non di una funzione. Uno squalo ho gridato! E sono corso per tutto il pontile fino ad arrivare alle barche a motore”. La Verdesca dalla spiaggetta ha fatto un breve giro e si è posizionata fra due barche.

L’intervento della capitaneria di porto

Dopo l’iniziale momento di smarrimento e stupore è stato richiesto l’intervento della capitaneria di porto. “Abbiamo anche avvisato dei pescatori nelle immediate vicinanze, tenendo e seguendo a vista ogni movimento dello squalo – aggiunge Platania -. A un certo punto non l’ho visto più, presumo si sia diretto nuovamente in mare aperto. Una decina di minuti dopo la mia e le altre segnalazioni, è arrivata la capitaneria di porto. Palermo ha dimostrato di essere composta anche da persone per bene e servizi che funzionano. Ognuno dei presenti ha fatto la sua parte. Non si può essere solo spettatori inermi, ma anche parte attiva della situazione. E non vi nego che sono stato contento come non mai. Alla soglia dei miei 46 anni ho ricevuto un bellissimo regalo: l’emozione di vedere una verdesca nuotare libera vicino la riva”.

