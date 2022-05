Le sue condizioni sono gravissime

Alessandro Di Francesca, un giovane di 25 anni di Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo, che lavorava nel bar della famiglia rimasto gravemente ferito da una motozappa ieri a Montemaggiore Belsito, starebbe meglio. Lo ha fatto sapere il giovane attraverso un post pubblicato sui social dopo il brutto incidente accorso nei giorni scorsi in campagna. Tantissimi si sono stretti attorno alla famiglia di Alessandro, ora la buona notizia. “Ringrazio tutti per il vostro grande rispetto e soprattutto perchè Montemaggiore è stata con me”. Queste le parola del ragazzo rimasto ferito da una motozappa. “Io soltanto adesso ne sto capendo qualcosa”. A Montemaggiore una processione religiosa è stata anche dedicata al concittadino ferito.

Il messaggio su Facebook

Tantissimi i messaggi sui social di vicinanza e preghiere per quel bravo ragazzo che adesso lotta in ospedale in gravissime condizioni. “Forza Ale siamo tutti con te. Dio aiutalo e proteggilo. Preghiamo tutti per Alessandro”. Centinaia e centinaia di messaggi per Alessandro tanto amato nel piccolo centro in provincia di Palermo.

L’incidente ha colto tutti nel dolore

Il giovane stava usando la motozappa nel terreno di famiglia mentre arava il suo terreno. Il ragazzo, di Montemaggiore Belsito, stava trascorrendo alcune ore nel proprio appezzamento di terreno. D’un tratto ha perso il controllo della motozappa che lo ha investito. E’ rimasto ferito alle gambe e all’addome. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e stabilizzato. Nel frattempo è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il 25enne all’ospedale Civico a Palermo.

Un uomo di 40 anni ferito dalla motozappa ad Aragona

Un uomo di 40 anni è stati travolto dalla motozappa che stava utilizzando nel proprio appezzamento di terreno ad Aragona, nell’agrigentino. L’uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba. Immediati sono scattati i soccorsi: la vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Si è in attesa di capire quali siano le sue condizioni.

L’incidente

Stando a quanto trapela, l’uomo era intento a realizzare dei lavori nel suo appezzamento, che personalmente curava nei ritagli di tempo. Ad un certo punto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della motozappa, è scivolato ed ha finito per essere travolto dallo stesso attrezzo agricolo che gli ha procurato delle profonde lacerazioni ad una gamba. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che gli ha prestato le prime cure, poi è arrivato l’elisoccorso che lo ha caricato e trasportato al nosocomio nisseno.