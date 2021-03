per i grillini "legge ridicola e imbarazzante"

Approvata la Finanziaria in commissione Bilancio

Critiche dal Pd e dal M5S

Lunedì la manovra approda a Sala d’Ercole, prevista battaglia

“Abbiamo votato contro una manovra che non prevede alcun sostegno per le attività produttive e il lavoro e contiene ben poco per i Comuni“. Lo dicono il capogruppo Pd Giuseppe Lupo e Baldo Gucciardi, vicepresidente della commissione Bilancio all’Ars, al termine della seduta di commissione che ha esitato il testo della legge di stabilità che dovrà essere esaminato dall’Aula.

Il Pd annuncia battaglia

“Il PD ha sostenuto la stabilizzazione dei lavoratori ASU ma la copertura finanziaria è insufficiente, – spiegano – chiediamo quindi al governo Musumeci più risorse per assicurare almeno 18 ore settimanali di lavoro”. “Il governo, inoltre, – continuano Lupo e Gucciardi- ha respinto le proposte del PD per i centri antiviolenza, per la forestazione e l’ambiente, per la gratuità del trasporto alunni, per i disabili, i giovani e gli anziani. Battaglie che porteremo avanti in Aula la prossima settimana”.

Critiche anche dal M5S

“Un assalto alla diligenza, tipico del penultimo anno di una legislatura da incubo. In barba alla pandemia e in deroga a tutto abbiamo una legge omnibus, a tratti ridicola e imbarazzante, che raschia il fondo del barile, togliendo risorse persino ai disabili, ma che riesce trovare spazio per il metodo educativo ‘Koshido Budo’ di una palestra di arti marziali. Siamo alla follia”. Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars boccia senza termini la Finanziaria licenziata a tarda notte dalla commissione Bilancio. “Non potevamo non votare contro questa legge – afferma il capogruppo Giovanni Di Caro – anche se abbiano cercato fino all’ultimo di renderlo meno brutto, con emendamenti di buon senso, di interesse collettivo e non localistico, cercando di ricordare al governo, che forse lo ha dimenticato, che siamo ancora in piena pandemia”.

Gli emendamenti 5 stelle che hanno avuto il via libera

Tra gli emendamenti 5 stelle che hanno avuto il via libera dalla commissione Bilancio, quello che istituisce un fondo di mezzo milione di euro per la demolizione degli immobili abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi, quello che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per i settori wedding, ristorazione, abbigliamento e calzature fortemente colpiti dalla crisi covid e quello che prevede l’erogazione di 200 mila euro di indennizzo per i Comuni siciliani che ospitano centri d’accoglienza per i migranti. Passato pure l’emendamento che istituisce un fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Via libera pure ad un emendamento 5 stelle che prevede lo stanziamento di 200 mila euro di incentivi per l’acquisto di auto elettriche e per quello che prevede 100 mila euro per i cammini e le vie Francigene. Il governo regionale ha inoltre fatto propri alcuni emendamenti del gruppo 5stelle, quali ad esempio quello per lo stanziamento di 5 milioni di euro per gli assistenti igienico personali.

“Totale mancanza di visione del governo Musumeci”

“Molti degli emendamenti del Movimento 5 Stelle – ha spiegato il deputato della Commissione Bilancio Sunseri – sono passati grazie ad un lungo ed importante lavoro di squadra. Alcuni, purtroppo, non siamo riusciti a farli approvare, ma torneremo alla carica in aula”. “Continueremo la nostra battaglia in aula- afferma Nuccio di Paola, componente della commissione Bilancio – ma una cosa è certa, questo governo conferma per l’ennesima volta la sua totale mancanza di visione, continuando a reiterare gli errori di sempre”.