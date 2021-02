La nota di Vincenzo Figuccia

Circa 5 mila lavoratori Asu verso la stabilizzazione

L’articolo in Finanziaria approvato dall’Ars

approvato dall’Ars Più facile anche andare in pensione per gli aventi diritto

Inserita nella Finanziaria regionale in approvazione all’Ars una norma che prevede la stabilizzazione di 5 mila lavoratori Asu. A darne notizia è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo. La norma prevede anche la possibilità, per coloro che abbiano i requisiti, di andare in pensione in forza della legge.

Verso la stabilizzazione di 5 mila lavoratori

“Siamo davvero soddisfatti per l’inserimento di una norma in finanziaria regionale che consentirà la stabilizzazione di circa 5 mila Asu in forza presso gli enti utilizzatori presenti sul territorio regionale. Eravamo fortemente convinti che l’operazione fosse possibile a fronte delle previsioni normative recate dal Bilancio di previsione dello Stato varato lo scorso anno. La norma tra l’altro, consente a tutti coloro i quali ne abbiano maturato i requisiti, il prepensionamento ope legis. Adesso, procediamo con determinazione verso l’approvazione in Aula per restituire giustizia a una platea di uomini e donne per troppi anni mortificata dalla precarizzazione”.

Cosa recita l’articolo in Finanziaria

La norma per la stabilizzazione degli Asu è inserita nell’articolo 57: “Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale Asu”. “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni di cui al comma 296 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2 – recita l’articolo – Al fine di favorire la piena efficacia dell’impianto regolatorio di cui al precedente comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in Asu che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall’INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall’assegno di sussidio per Asu sino al compimento del 70° anno di età”.