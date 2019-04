Il commento del presidente dell'Asael

“Il disco verde del Consiglio dei ministri alla norma di ‘interpretazione autentica’ della Finanziaria regionale che consente ai Comuni di avviare le stabilizzazioni dei precari già in servizio rappresenta una buona notizia per i lavoratori e per i sindaci”. Lo afferma il presidente dell’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, Matteo Cocchiara.

“Il via libera da Roma sgombra il campo dai tanti dubbi interpretativi che avevano frenato le amministrazioni locali in procinto di avviare le stabilizzazioni – aggiunge Cocchiara -. Gli amministratori locali in tal modo potranno chiudere questo capitolo con tranquillità restituendo serenità a tanti lavoratori attraverso un percorso certo. Ne gioveranno gli stessi Comuni – prosegue il presidente dell’Asael – che avranno la possibilità di contare su un migliore supporto dagli uffici che ormai vedono nei precari un punto fondamentale per il loro funzionamento. La strada è lunga ma è stata avviata – conclude Cocchiara -, adesso ci si occupi del capitolo formazione affinché si possano utilizzare al meglio questi lavoratori”.