L’ascensore non funziona, stazione Guadagna inaccessibile ad anziani e disabili (FOTO)

Redazione di

28/03/2023

L’ascensore è guasto: difficoltà per gli utenti ad accedere alla stazione Guadagna, fermata della metropolitana di Palermo. A segnalarlo alcuni utenti in transito presso la struttura della III Circoscrizione. Problemi che riguardano in particolare le categorie con problemi di movimento, come disabili ed anziani. A ricordare il disservizio è una scritta posta proprio accanto all’ascensore, che riporta la dicitura “fuori servizio”. In un momento storico nel quale, all’interno delle stanze della politica palermitana, si parla del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile, alcuni annosi problemi tornano a manifestarsi nella quotidianità dei cittadini.

Stazione Guadagna inaccessibile ai disabili







L’area di ingresso della struttura posta nella III Circoscrizione di Palermo non ha uno scivolo disponibile. C’è solo una lunga rampa di scale che discende da piazza Guadagna verso le banchine di sosta della metropolitana. Una situazione che, unita al mancato funzionamento dell’ascensore, taglia fuori dal servizio disabili ed anziani. Un problema già visto in città e che ha riguardato, per un lungo periodo, gli utenti dei sovrappassi di viale Regione Siciliana.

Proprio la III Circoscrizione, è stata in passato oggetto di un’inchiesta, condotta dalla nostra redazione, relativa alla presenza di numerose barriere architettoniche che, quotidianamente, i residenti sono costretti ad affrontare. Marciapiedi dissestati, buche, mancanza di scivoli, sottopassi inagibili e sovrappassi assenti. Un problema ampio e che si manifesta, a livello normativo, nella mancanza dell’adozione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).