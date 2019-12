la denuncia di federconsumatori

Strade dissestate a Palermo, marciapiedi spesso impraticabili e buche se non voragini che mettono a repentaglio la sicurezza di pedoni, motociclisti e ciclisti che spesso cadono rovinosamente ferendosi.

Sono infatti in aumento le richieste di risarcimento dei danni avviate dall’ufficio legale di Federconsumatori nei confronti del Comune che non esegue, come dovrebbe, la necessaria manutenzione delle strade.

Sono numerose le strade davvero pericolose segnalate dall’associazione. Lo ha spiegato a “Ditelo in diretta”, la trasmissione radiofonica di Rgs, Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori.

Tra le vie più ‘rischiose’ da percorrere, e davvero trafficate, il tratto di via Principe di Belmonte, tra piazza Florio e via La Masa, dove “i rattoppi che vengono fatti per rimediare al disastro stradale o al termine dei cantieri di posa dei cavi della telefonia, durano poco tempo e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini”.

C’è poi anche la curva che da Villa Igiea porta a piazza Acquasanta, dove l’asfalto è rovinato come in via San Gregorio e piazza Sant’Onofrio.

Come racconta Vizzini “L’iter per il risarcimento del danno è lento e lungo. I miei legali hanno portato a termine quest’anno tre casi e ne hanno aperti quattro nuovi, tre per infortunio determinato dalle condizioni dei marciapiedi e uno per una buca dove è finito un centauro. Abbiamo approfondito alcune segnalazioni che ci sono pervenute nel periodo primavera – estate ed è emerso che in alcune strade, molto dense di uffici, spesso accade che la gente cade e si fa male a causa dei marciapiedi mal ridotti. Ma accade in prossimità del posto di lavoro e scatta l’infortunio sul lavoro, anche se la responsabilità è del Comune. Da via Alcide de Gasperi riceviamo quotidianamente segnalazioni di molte persone perché in una strada così larga e trafficata, dove è necessario transitare sul marciapiede, le condizioni dei marciapiedi non lo permettono”.

In caso di infortunio Vizzini raccomanda di chiamare ovviamente un’ambulanza e la polizia municipale che dovrà documentare l’effettiva presenza della buca. “Se ci sono testimoni – dichiara infine – meglio prendere nome e cognome. Al pronto soccorso bisogna far precisare nel referto che la caduta è stata determinata da un dissesto nel marciapiede”. Per rivolgersi allo sportello di Federconsumatori basta contattare il numero 0916173434.

(nella foto di repertorio una voragine nell’asfalto in via Olio di Lino a Palermo)