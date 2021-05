Una mattinata intensa nel segno del ricordo

Il capo dello Stato domani in città per ricordare i caduti

Omaggio all’aula bunker dell’Ucciardone ed alla caserma Lungaro

Poi visita ad hub vaccinale Fiera del Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani a Palermo in occasione della commemorazione dei caduti della strage di Capaci del 23 maggio 1992 nella quale persero la vita per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Una mattinata intensa

In mattinata, il capo dello Stato sarà presente alla commemorazione del giudice all’aula bunker dell’Ucciardone (dove si celebrò il maxi processo alla mafia, attorno alle 8,50, dove sarà accolto dalle autorità, Musumeci, Micciché ed Orlando e parteciperà ad un incontro con i ministri Patrizio Bianchi (Istruzione), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), e con il capo della polizia, Lamberto Giannini. Poi farà visita all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo e successivamente andrà alle commemorazioni organizzate della Polizia di Stato.

Il resto del programma

Alle 10,15 con la deposizione, da parte di Mattarella, di una corona d’alloro nell’ufficio scorte della caserma Lungaro, presso la lapide che ricorda i Caduti degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Subito dopo avrà luogo la cerimonia di disvelamento della teca contenente i resti della Fiat Croma, ormai conosciuta come “Quarto Savona 15”, dal nome della sigla radio attribuita agli uomini della scorta di Giovanni Falcone.

Il presidente all’hub della Fiera

Il capo dello Stato sarà domattina alle 11 sarà all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo per una visita alla struttura. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Saranno presenti il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa, il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni e il dirigente generale dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca.

Orlando consegnerà bandiera bimbi a presidente repubblica

Oggi, presso l’istituto “Francesco Saverio Cavallari”, a Brancaccio, è stato inaugurato il “Giardino della Legalità per i bambini vittime innocenti di mafia” e piantumato il primo albero d’ulivo intitolato alla memoria del giudice Giovanni Falcone. Al sindaco è stata consegnata una piccola bandiera tricolore italiana di carta, realizzata dai bambini dell’istituto che sarà consegnata al presidente Mattarella.

“Domani in occasione del 29°anniversario della strage di Capaci – ha commentato Orlando – la consegnerò al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un modo per connettere l’impegno di questi bambini per la promozione della legalità, con la più alta carica dello Stato. I bambini ci regalano coraggio e fraternità. E ci insegnano come avere libertà dalla paura avendo cura di noi stessi e degli altri”.