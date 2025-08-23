Guidare a Palermo non è semplice come in altre città. Qui il codice della strada sempre più spesso viene ignorato da chi si ritiene più furbo e più prepotente. Assistiamo quotidianamente a infrazioni che possono causare incidenti tra automobilisti, motociclisti, ciclisti e ultimamente anche chi percorre le strade a bordo dei monopattini.

Un discorso a parte merita il pedone che trova sempre più difficoltà a sentirsi sicuro quando deve attraversare la strada o semplicemente cammina sui marciapiedi o in zone che dovrebbero essere esclusivamente pedonali.

Capita spesso infatti di dovere percorrere la strada scendendo dai marciapiedi che spesso sono in condizioni pessime. Se si passeggia in centro nelle aree pedonali e si rischia di essere investiti, come già accaduto, da scooter, biciclette elettriche e monopattini che sfrecciano tra la gente.

Per non parlare degli attraversamenti pedonali che spesso, purtroppo, non sono sufficienti visibili e che vengono ignorate dalle auto e dagli scooter mettendo a rischio chi deve attraversare.

Occorrerebbe una maggiore attenzione al rispetto dei limiti di velocità in città e una maggiore tutela dei pedoni. La sera o nelle ore più buie ci sono tratti si strada anche in centro dove tra la scarsa illuminazione e le strisce sbiadite l’automobilista non riesce a vedere da una certa distanza i pedoni in attraversamento. Basta farsi un giro nella centralissima via Roma, solo per fare uno dei tanti esempi possibili in città. A tal proposito, si potrebbe pensare di potenziare l’illuminazione e rifare le strisce in modo da essere più visibili anche la notte. Passaggi pedonali rifrangenti potrebbero essere di grande aiuto come già sperimentato in altre città.