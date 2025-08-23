La scia di incidenti a Palermo non si arresta. L’ennesimo si è verificato stanotte all’inizio di via Messina Marine, a Sant’Erasmo, dove un’auto si è ribaltata. Il conducente di una Kia, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo contro una Fiat Panda parcheggiata lungo il marciapiede.

L’impatto è stato violentissimo e si è temuto il peggio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita.







Secondo incidente sul luogo in cui sono morti due giovani

E un altro incidente ieri, 22 agosto, si è verificato in via Duca degli Abruzzi, nello stesso tratto in cui la notte precedente hanno perso la vita due ragazzi di 21 e 17 anni, Alessandro Lopriore e Gabriel Aliberti. In questo caso a scontrarsi a pochi metri dalla Palazzina Cinese sono state una moto e un’auto. Un ferito è stato soccorso dal 118.

Cresce l’allarme sicurezza per la lunga scia di incidenti

In entrambi i casi è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Due casi che alimentano l’allarme sicurezza su due strade della città che già in passato hanno fatto da scenario a tragici incidenti.

Il precedente in via Messina Marine

L’ultimo in via Messina Marine è molto recente: i primi di agosto, infatti, una donna di 67 anni, Giuseppina Peri, è stata investita di fronte al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Aveva poco prima accompagnato un familiare in ospedale e stava attraversando, quando è stata travolta e uccisa da un mezzo pesante.

“Servono autovelox e semafori a chiamata”

Dopo l’ennesimo episodio interviene nuovamente Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione: “Sono sempre più urgenti interventi volti a garantire la sicurezza. E’ necessario installare autovelox notte e giorno e semafori a chiamata lungo i tratti più frequentati. Cosa deve ancora accadere per fare in modo che vengano presi provvedimenti?”.

Scia di incidenti a Palermo, un drammatico bilancio

Dall’inizio dell’anno a Palermo sono 19 i morti per incidenti stradali. Un drammatico bilancio che ha fatto registrare sei vittime solo nel mese di agosto. Tra queste, anche due ventenni e un ciclista di 59 anni che ha perso la vita in via Marinuzzi, nella zona tra la stazione centrale e la via Oreto.