L'opera è contenuta all'interno del piano integrato urbano

Si sblocca l’iter del bando relativo ai lavori per la realizzazione dello svincolo lato monte nei pressi del quartiere Brancaccio, a Palermo. Le procedure per l’assegnazione dell’opera, rientrante all’interno dell’alveo del piano integrato urbano, saranno affidate ad Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa). Ad annunciarlo è una delibera dirigenziale emessa dal tecnico del Comune di Palermo Maurizio Pedicone, assistito dal Rup Fabio Cittati.

Svincolo Brancaccio, le ultime sull’opera

Come sopra ricordato, l’opera rientra nel piano integrato urbano della Città Metropolitana. Un blocco di 46 opere per un importo complessivo di 145 milioni di euro, finanziati dal PNRR Missione 5 Investimento 2.1. Secondo quanto riportano i tecnici nella delibera dirigenziale, Invitalia sarà chiamata a procedere, per suo conto, “all’indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto, stipulando gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari“. Affidamento, con relativa chiusura del bando, che dovrà essere completato entro e non oltre il 2023. Lavori che, secondo le previsioni, dovrebbero durare circa tre anni. Secondo quanto prevede la normativa europea infatti, tutto dovrà essere collaudato e rendicontato entro il 2026.

Cosa prevedono i lavori

I lavori sullo svincolo di Brancaccio comprenderanno due lotti, così come previsto da una convenzione sottoscritta fra il Comune di Palermo e la Multi Veste 4 Italy, società titolare del centro commerciale Forum. Il primo lotto, quello lato mare, sarà di competenza della Multi Veste 4 Italy, per una cifra intorno ai 3,2 milioni di euro, da realizzare in due anni. L’altro, lato monte, rientra appunto nella competenza della Città Metropolitana. Un progetto da poco meno di cinque milioni di euro.

Con riguardo all’opera, oltre ad avere un forte impatto sul fronte della viabilità, mira a riqualificare un’intera area oggetto, fino ad oggi, di abbandono di rifiuti e degrado. In tal senso, sono previste altre importanti opere nel quartiere di Brancaccio. Tra queste, la realizzazione del verde “Baglio Sant’Anna” nel quale vi sarà anche un’area giochi. Spazio a cui si affiancherà un parcheggio lato ferrovia, nonché la manutenzione e il ripristino degli impianti d’illuminazione e della sede stradale di parte di via Galeano.

I Piani Integrati Urbani

Gli interventi previsti invece dai Piani Integrati Urbani riguardano il recupero delle aree e strutture pubbliche; il miglioramento del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale; lo sviluppo dei servizi culturali, educativi, sportivi e della sicurezza dei residenti.

LA SCHEDA CON I DETTAGLI DEGLI INTERVENTI