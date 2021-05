La V puntata in onda su TeleOne

Domani la prima semifinale del format Sweets King: La sfida all’ultimo dolce

Sfida tra Raffaella Noto e Roberto Granato

Amanti della pasticceria si sfidano in 7 puntate per aggiudicarsi il titolo di Re dei Dolci

La trasmissione patrocinata dall’istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo

Il format girato alla MAG-Master Academy di Palermo

Prima semifinale per Sweets King: La sfida all’ultimo dolce, il nuovo format legato al mondo della pasticceria in onda sul 19 TeleOne. La quinta puntata di Sweets King andrà in onda domani, sabato 22 maggio alle 15, in replica il giorno dopo (domenica 23 maggio) alle 10.45 ed alle 21.15 e in streaming su tutta la piattaforma multimediale, il sito teleone.it, l’app teleone e i social network YouTube, Facebook e Instagram.

In questa avvincente puntata si sfideranno la napoletana Raffaella Nastro ed il romano Roberto Granato. I due contender dovranno realizzare in 25 minuti una personale rivisitazione di un dessert tipico della tradizione siciliana.

Gli sfidanti

Raffaella Nastro, 45 anni di Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), dopo un lungo periodo di riflessione ha deciso di realizzare quello che per lei è sempre stata la sua passione: dedicarsi alla cucina. Da circa tre anni ha iniziato questo nuovo percorso iscrivendosi a corsi professionali, dove ha conseguito attestati e qualifiche. Ha creato un blog online dove propone ricette dolci e salate adatte a tutte le occasioni. Al momento non lavora, ma ha avuto modo di collaborare con ristoranti ed eventi privati. Per la Semifinale di Sweets King si cimenterà nella realizzazione di una granita siciliana servita in coppa con pan di spagna, panna e fragoline di bosco.

Roberto Granato, 37 anni, nato e cresciuto a Roma, si è trasferito a Palermo da circa un anno e mezzo per amore. Nella capitale per 8 anni ha gestito una pizzeria. Grazie ai social network ha conosciuto la sua attuale compagna Valentina con la quale convolerà a nozze entro l’anno. Insieme gestiscono una pagina Instagram dal titolo @home_love_cooking_2809 dove parlano ed interagiscono con i followers su argomenti di arredamento e cucina. Il loro sogno è quello di aprire un’attività che riguarda il mondo della cucina e della pasticceria. Per la Semifinale di Sweets King si cimenterà nella realizzazione di una particolare cassata siciliana realizzata a scacchi.

Su Sweets King

Sweets King è un format inedito legato al mondo della pasticceria ideato dall’autore e regista Roberto Marco Oddo e condotto dalla giornalista di Cultura e Spettacolo Alessandra Costanza.

Otto amanti della pasticceria selezionati online grazie all’invio di dolci ricette si sfidano nel corso di 7 puntate per contendersi l’ambito titolo di RE DEI DOLCI.

La trasmissione è prodotta dal gruppo MediaOne e patrocinata dall’istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo, scuola che rappresenta una delle eccellenze alberghiere con il più alto numero di studenti d’Italia, diretta dal dirigente scolastico Vito Pecoraro..Il format è stato girato interamente all’interno della prestigiosa MAG-Master Academy Antonino Galvagno a Palermo. A valutare le performance e soprattutto i dessert dei concorrenti in gara sono tre temibili giudici Pastry Chef: Pietro Pupillo, Santi Palazzolo, Giovanni Catalano.

Il voto dei giudici

I criteri di valutazione dei dolci sono 50% GUSTO – 20% CORRETTA ESECUZIONE TECNICA, 15% ASPETTO VISIVO E 15% CREATIVITA’. Per ogni puntata il voto dei giudici, avverrà al termine dell’assaggio e con l’assegnazione di un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella dei due aspiranti pasticceri.

Il format articolato in tre fasi

Le otto puntate del format Sweets King sono articolate in 3 fasi. Nella prima fase i concorrenti hanno presentato il loro dolce Cavallo di Battaglia, nella seconda fase una rivisitazione di un dessert tipico della tradizione siciliana e nella terza, ossia la Finale, dovranno realizzare una ricetta con ingredienti al buio. L’accoppiamento per le gare degli sfidanti pasticceri è avvenuta attraverso un sorteggio andato in onda sul canale 19 TeleOne il 30 marzo.

Il pubblico che interagisce

Sweets King è un format cool, glamour e interattivo dove il pubblico è chiamato ad interagire con i protagonisti del programma e soprattutto con i concorrenti attraverso l’iniziativa Social Sweets, dove le dolci ricette inserite online possono essere votate dai followers che decreteranno al termine delle 8 puntate del programma il vincitore Sweets King Social Award, ossia il concorrente più amato dal pubblico di YouTube.