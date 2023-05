Le parole dell'assessore regionale alle Attività Produttive

Lavorare sulla lentenza della burocrazia e sul potenziamento della viabilità: queste le priorità espresse dall’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, intervenuto questo pomeriggio alla convention indetta da Confindustria Sicilia sul tema delle infrastrutture. Un tavolo di confronto al quale era presente anche il ministro per il Sud Raffaele Fitto, che ha enunciato le linee d’intervento del Governo nazionale sugli investimenti derivati dai fondi del PNRR e del Fondo Sviluppo e Coesione.

Tamajo: “Lavorare su lentezza burocrazia e viabilità”

Ed è proprio l’esponente di Forza Italia a dare la sua opinione in merito alle priorità che il Governo nazionale dovrebbe avere sul fronte delle opere pubbliche. “Il tema delle infrastrutture va di pari passo con lo sviluppo economico. Chi investe in Sicilia ha paura di due cose: la lentezza della burocrazia e la viabilità. Questo Governo ha già iniziato ma ha da fare questa grande battaglia per dare le infrastrutture necessarie agli imprenditori per potere effettuare scambi commerciali e per consentire alle merci di arrivare in Sicilia”.

“Riforma CTS è priorità”

Economia d’interscambio che necessita, logicamente, di collegamenti. Un tema sofferto in Sicilia, ma che Tamajo ricollega ad un altro grande tema, quello della burocrazia. “Stiamo lavorando con il presidente Schifani e tutto il Governo regionale su questo tema con grande amore e dedizione per la nostra tema. Ma un altro tema chiave è quello relativo alla riforma del CTS. Troppe cose sono rimaste bloccate per anni e non hanno permesso a tante infrastrutture di decollare e vedere la luce. Stiamo lavorando per sburocratizzare e per dare un buon servizio ai cittadini e agli imprenditori, che sono quelli che danno il loro contributo al PIL e portano occupazione”.

“Sblocco spesa? Individuare dove indirizzarla”

Un’ultima battuta ha poi riguardato il via libera alla spesa regionale. Elemento sul quale Edy Tamajo traccia la linea per il futuro. L’importante, dopo lo sblocco della spesa, è capire su quali settori indirizzare le risorse. Stiamo lavorando su questo”.