nessuno di loro è indagato

La Dia sentirà come persone informate sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta su un giro di mazzette per favorire l’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri e il suo socio occulto Paolo Arata, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e gli assessori all’Energia Alberto Pierobon e al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro. Nessuno di loro è indagato.

I loro nomi risultano nell’indagine in quanto sarebbero stati contattati da Arata come tramiti per avere rapporti all’assessorato Energia, ramo dell’amministrazione che si occupa delle autorizzazioni per gli impianti legati alle energie

alternative.

La Dia, che ha effettuato perquisizioni all’assessorato regionale, ha sentito anche il dirigente regionale del Dipartimento Rifiuti Salvatore Cocina.

LEGGI ANCHE

Tegola sul governo gialloverde, il sottosegretario Siri indagato per corruzione a Palermo e a Roma

L’affondo 5 stelle contro l’alleato leghista, Di Maio: “Sarebbero opportune dimissioni Siri”