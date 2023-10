Ad incidere i lavori in via Crispi e al ponte Corleone

A Palermo sono tutti di nuovo in fila nel traffico. Con il ritorno dei cantieri sui principali assi viari della città, via Crispi e ponte Corleone su tutti, sono tante le aree del capoluogo siciliano a soffrire sul fronte della viabilità. Dal centro alla periferia, dalla Stazione a viale Regione Siciliana: in diversi quartieri della città lo scenario è sempre lo stesso. Una lunga distesa di macchine e mezzi pesanti rimasti impantanati fra le code della città. Fatto che, in particolare, si registra durante le ore di punta, ovvero quando l’afflusso di mezzi è decisamente più elevato rispetto al normale. Oppure, come nel caso dell’area del porto, quando si attivano le procedure d’imbarco all’interno dell’Autorità Portuale.

Palermo paralizzata dal traffico







Un salasso il cui conto lo pagano sempre i cittadini, con ritardi e intere decine di minuti passando ad aspettare che il muro di macchine all’orizzonte si muova in qualche maniera. Scenario che conosco bene dalle parti del quartiere Oreto-Stazione, in III Circoscrizione. Area che già in passato ha sofferto di riflesso dei problemi relativi ai lavori del ponte Corleone e che, da ieri, è tornata a popolarsi di mezzi. Tante le strade paralizzate dal traffico: nell’elenco rientrano sicuramente via Bergamo, via Perez e piazza Durante. Strade vicine ad un’altra arteria che attende da tempo un intervento corposo di manutenzione, ovvero il ponte Oreto. Fatto per il quale era stato proposto anche un raddoppio del limitrofo ponte Bailey. Progetto che aveva ricevuto l’ok dagli uffici ma che poi non si è tramutato in realtà.

Via ai lavori sulle bretelle del sottopasso di via Crispi

Da lunedì sono inoltre iniziati i lavori alla bretella lato mare del sottopasso via Crispi, a Palermo. Le maestranze della Elettrovit s.r.l, ditta con sede ad Ottaviano, in provincia di Napoli, hanno avviato gli scavi per lo spostamento dei cavi della linea elettrica per conto di Terna. Interventi che hanno comportato la chiusura al transito veicolare dell’area compresa fra via Cacioppo e via Patti. Inevitabili i disagi alla viabilità, soprattutto con il sopraggiungere degli imbarchi al porto e con l’afflusso di numerosi cittadini e turisti per visitare l’area del nuovo molo trapezoidale. Lavori necessari a spostare alcuni sottoservizi presenti al di sotto del piano stradale. Fra questi, appunto, i cavi elettrici di Terna. Gli interventi però riguarderanno in seguito anche la sostituzione delle caditoie e delle tubature per il drenaggio delle acque meteoriche. I lavori dovrebbero durare circa una quindicina di giorni ed interesseranno a fasi alterne le varie aree del sottopasso di via Crispi. A preoccupare è soprattutto l’aspetto legato alla viabilità. Fatto per il quale il Consiglio Comunale ha votato oggi una mozione, atto non vincolante ma che punta ad indirizzare l’Amministrazione, al fine di sospendere la Zona a Traffico Limitato di via Roma. Un provvedimento voluto da alcuni esponenti della maggioranza che punta ad uno stop a tempo delle limitazioni attualmente presenti. Da capire se l’assessore alla Viabilità Maurizio Carta deciderà di accettare tale proposta.

Fase finale dei lavori sulla corsia del ponte Corleone

Sempre nelle ultime ore, il Comune ha autorizzato l’avvio dell’ultima fase dei lavori sul viadotto del ponte Corleone in direzione Catania. Da mercoledì 18 ottobre saranno infatti avviati gli interventi di manutenzione sulla sede stradale e sui marciapiedi del viadotto sul fiume Oreto. A determinarlo è l’ordinanza 1357 del 16 ottobre 2023, firmata dal dirigente dell’Ufficio Mobilità Ferdinando Carollo. Documento che disciplina le restrizioni al traffico in un periodo compreso fra il 18 ottobre e il 7 novembre, anche se l’atto può avere durata fino a cessata esigenza. Le lavorazioni saranno divise fra il periodo diurno e notturno. Durante il giorno, le limitazioni sull’area del ponte Corleone saranno quelle attualmente in vigore, con la parte destra della carreggiata (quella più vicina ai parapetto laterali) chiusa al traffico e con due corsie attualmente attive: una destinata ai mezzi pesanti e l’altra ad auto ed altro genere di veicoli. Le cose cambieranno di sera. Dalle ore 21 fino alle 6 del mattino, sarà posto in essere un ulteriore restringimento di carreggiata. A tal proposito, saranno posizionati dei coni spartitraffico in corrispondenza della striscia centrale della sede stradale, in maniera da inibire il traffico nella corsia più a sinistra al fine di potere effettuare i lavori.

