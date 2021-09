Ancora una tragedia della strada nel Palermitano. L‘incidete mortale è avvenuta alle 5 del mattino sulla strada statale nel Comune di Bisacquino.

La vittima

È morto in un incidente stradale Salvatore Frittola, 30 anni, nato a Corleone. L’auto su cui viaggiava era una Golf che, per causa in via di accertamento, si è ribaltata nei pressi proprio dell’abitato di Bisacquino in provincia di Palermo.

A bordo della vettura c’erano altri due passeggeri che sono rimasti lievemente feriti. La vettura sarebbe stata condotta da Frittola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte di Frittola e soccorrere gli altri feriti. I rilievi sull’incidente sono condotti dai carabinieri della compagna di Corleone.

Ieri un diciassettenne morto a Palermo

E’ morto, invece, ieri in ospedale a Villa Sofia Salvatore Serio, il ragazzo di 17 anni che ieri ha avuto un incidente in via Messina Montagne a Palermo. Il ragazzo di Villabate viaggiava su uno scooter, un Piaggio Zip, che si è scontrato frontalmente con una Nissan Note guidata da un uomo di 43 anni.

Il ferito in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center in codice rosso, ma qui è morto.

L’incidente è accaduto attorno alle 21.45 di ieri, all’altezza del distributore di Benzina Ip. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo. I mezzi sono stati sequestrati.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi coinvolti – lo scooter e una Nissan Note guidata da un 43enne (R.G. le iniziali) – si sono scontrati frontalmente vicino a un distributore di benzina. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto. Serio è stato portato prima al Buccheri la Ferla e poi trasferito al Trauma center di Villa Sofia. I medici sono intervenuti d’urgenza ma il cuore del diciassettenne, a causa delle delicate lesioni vascolari riportate, si è spento definitivamente mentre si trovava in sala operatoria.

L’amico del diciassettenne, il quindicenne R.A., è stato invece soccorso e portato all’ospedale Policlinico: le sue condizioni non destrerebbero preoccupazioni. La polizia municipale ha eseguito i rilievi stradali nel tentativo di ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità di una delle parti. Al vaglio anche le riprese di alcune telecamere di sicurezza installate nella zona e che potrebbero aver ripreso la scena, fornendo un supporto alle indagini dell’Infortunistica. Richiesti alcol e drug test per i conducenti dei due mezzi.