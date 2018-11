I rilievi dei vigili urbani

Gravissimo incidente a Palermo. Tre pedoni, tutte e tre turiste sono finiti in ospedale dopo essere state travolta questo pomeriggio da un’auto, guidata da una settantenne, in piazza Sett’Angeli, nelle vicinanze del Convitto Nazionale, a Palermo.

Le tre persone sono state colpite della vettura, insieme a degli scooter che erano parcheggiati nelle vicinanze.

Sono tre turiste che stavano passeggiando- Quella in condizioni più gravi è stata ricoverata al Civico, dove si trova in prognosi riservata.

Indagano gli uomini della polizia municipale. Sembra che la donna abbia sbagliato manovra e non si sarebbe accorta in tempo delle tre persone che gli sono comparse di fronte.

Ieri una donna S.G., di 63 anni, è stata travolta da un’auto, una Fiat Panda in via Mura di Porta Carini a Palermo. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20.20. La donna è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale Civico.