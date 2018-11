A Porto Empedocle

E’ crollata una porzione della casa dei nonni materni dello scrittore Andrea Camilleri, un immobile in via dello Sport a Porto Empedocle (Ag) già in precarie condizioni di stabilità. A dare il colpo di grazia è stato il maltempo degli ultimi giorni.

A venire giù è stata la parte centrale dello stabile che è intestato alla fondazione Camilleri e che sarebbe dovuto divenire proprio la sede della fondazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri che hanno messo in sicurezza la strada. Dal Comune di Porto Empedocle non escludono che l’immobile, che fu la casa di campagna della famiglia Fragapane-Camilleri, possa venire demolito. Verrà deciso, naturalmente, dopo i necessari rilievi tecnici.