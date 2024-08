Appello personale Trenitalia, convoglio fermo mezz'ora a Cefalù

“Sul treno ci sono troppe persone, molte in piedi, fino a quando qualcuno di voi non decide autonomamente di scendere non possiamo ripartire”. È l’appello rivolto dal personale Trenitalia ai passeggeri del regionale partito ieri (domenica 4 agosto) alle 17.03 da Messina, che sarebbe dovuto arrivare a Palermo alle 19.55. Ma alla fermata di Cefalù, poco dopo le 19, il treno è rimasto fermo per più di mezz’ora a causa dell’eccessivo numero di passeggeri saliti a bordo in stazione, molti dei quali si sono ammassati in piedi lungo i corridoi dei vagoni.

La ricostruzione di un passeggero

“Per favore – ricostruisce uno dei passeggeri testimone dell’accaduto – è stato detto più volte, con tanto di traduzione in inglese, dal personale di Trenitalia alle persone a bordo, non essendoci posti assegnati, chiediamo a chi non ha fretta di scendete e prendete il prossimo treno, altrimenti non possiamo ripartire e rischiamo di bloccare anche il convoglio successivo”.

Un appello inizialmente caduto nel vuoto, tra lo stupore dei passeggeri. Fino a quando, dopo oltre mezz’ora, alcuni hanno deciso di scendere e il treno è ripartito in direzione Palermo, dove è arrivato in ritardo rispetto all’orario previsto.

Disagi per raggiungere in treno l’aeroporto, giovane senza biglietto fugge tra i binari

Alcune settimane fa si sono registrati dei disagi per raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino in treno. Un giovane è stato fatto scendere perché senza biglietto e ha iniziato una fuga tra i binari non consentendo ai treni di transitari.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. E’ stato necessario l’intervento della polizia per bloccare l’uomo e consentire di riprendere la circolazione verso l’aeroporto e verso il capoluogo.

I disagi in Sicilia per il down informatico

Tre voli cancellati e ritardi contenuti a causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree. Era questa la situazione all’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo durante il blocco informatico. Nessun problema, invece, per i sistemi informatici della società di gestione dello scalo aereo palermitano. Al momento, le società di handling stanno effettuando il check-in con diversa procedura. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo. Sul sito aeroportodipalermo.it è possibile seguire gli aggiornamenti sui voli. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle compagnie aeree.