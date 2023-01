“Nessuno dei protagonisti dell’articolo riportato sui quotidiani oggi ha messo un dito nella realizzazione di questo reparto”. Lo dice l’ingegnere Tuccio D’Urso, in merito all’apertura del reparto di terapia intensiva infettivologico al quarto piano dell’ospedale dei bambini di Palermo.

“Voluto dal presidente Musumeci”

D’Urso è stato soggetto attuatore e coordinatore della Struttura tecnica di supporto surante la pandemia, nominato da Musumeci. “Esso – aggiunge ora D’Urso sul reparto inaugurato ieri – è stato voluto dal presidente Musumeci commissario e dall’assessore Razza, che ha redatto il piano di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, di cui questo costituisce uno dei 75 interventi. Il reparto è stato realizzato dallo scrivente in qualità d Soggetto attuatore, e di responsabile unico del procedimento”.

D’Urso rivendica la paternità del progetto

“Alla mia struttura si deve la progettazione definitiva, quella è esecutiva, il contratto di appalto, la nomina del direttore dei lavori, la supervisione maniacale sugli stessi, l’acquisto e la collocazione di tutte le attrezzature presenti nel reparto, la nomina del collaudatore e la pressione affinché venissero effettuate con rapidità le collaudazioni e le certificazioni. Il reparto era assolutamente pronto alla data della mia estromissione dall’ufficio speciale. A chi ieri lo ha inaugurato da addebitare solo i ritardi dalla data del 24 di ottobre ad oggi”.

Il Polo pediatrico di Palermo

“Il Polo pediatrico è il nostro grande obiettivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando ieri all’inaugurazione del nuovo reparto di Malattie infettive con dieci posti fra terapia sub-intensiva e intensiva all’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo. “Si tratta di un obiettivo – ha aggiunto Schifani – che intendo raggiungere a tutti i costi. Completare i lavori del grande Polo pediatrico di Palermo, che diventerà centro di riferimento per tutta l’Italia meridionale, è la grande scommessa che abbiamo fatto. I genitori con bambini affetti da gravi malattie non devono soffrire ancora di più perché costretti a portare i propri figli a Roma o a Milano”.

Ieri il taglio del nastro

Al taglio del nastro del nuovo reparto erano presenti oltre al presidente Schifani, nella qualità di Commissario delegato per il potenziamento della rete ospedaliera, l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, il dirigente generale del dipartimento Asoe, Salvatore Requirez, il direttore generale dell’Arnas Civico, Roberto Colletti, il soggetto attuatore del Commissario delegato per l’edilizia sanitaria, Salvatore Lizzio, il direttore del 118 di Palermo e Trapani, Fabio Genco, il direttore sanitario dell’ospedale Di Cristina, Marilù Furnari, il direttore del dipartimento Pediatria, Giovanni Corsello, e il direttore dell’Uoc Malattie infettive, Claudia Colomba. La ristrutturazione del reparto pediatrico di Malattie infettive al 4° piano “Maggiore”, avviata nella primavera 2021, per una spesa di oltre 1,8 milioni di euro, rientra tra le opere di potenziamento della rete ospedaliera regionale, avviate dalla Struttura del Commissario delegato