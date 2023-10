Malware e altri virus che mutano per interessi criminali, reti neurali, uso malevolo dell’intelligenza artificiale, dark web e le reti oscure per comunicazioni che possono mettere a rischio siti istituzionali e commerciali. Tutte sfide aperte che la Uil Polizia Palermo e Free Circle affronteranno a Palermo domani, sabato 28 ottobre, con il seminario formativo “L’intelligenza artificiale oggi tra rischi e benefici”, Cantieri Culturali della Zisa-cinema De Seta, via Paolo Gili nr. 4, a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 17.30.

“La formazione ha un ruolo fondamentale per gli operatori di polizia”. Lo dice Giovanni Assenzio segretario Uil Polizia Palermo per il quale “la conoscenza e la preparazione sono ingredienti fondamentali per chi giornalmente è impegnato a garantire la sicurezza nella nostra comunità”.

L’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune di Palermo, della polizia di Stato, dell’Ordine degli Ingegneri, della Provincia e dell’Università di Palermo, verrà moderata da Pierluigi Gallo, docente Università di Palermo. Esporranno i principali esperti del settore tra cui Nanni Bassetti docente esperto in analisi forense e Project Manager di “Caine Linux”, Giovanni Tessitore direttore tecnico capo della polizia di Stato, Giorgio Maone membro del Mozilla Security Group e TOR Project.

Tra i vari aspetti che verranno discussi l’uso dei logaritmi per il riconoscimento facciale, il machine learning (ML) componente dell’intelligenza artificiale (AI), nonché le principali piattaforme di evoluzione della stessa.