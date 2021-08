il Professore torna a richiamare i palermitani

Un appello a vaccinarsi dopo l’aumento dei contagi in Sicilia. È questo il messaggio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che torna a lanciare un accorato appello ai suoi concittadini per arginare l’emergenza Covid in città, meta in questi mesi di tanti turisti, anche stranieri. Già a Ferragosto il Professore aveva lanciato un appello, ora un altro richiamo.

“Vaccinatevi per evitare il disastro”

“Aumentano i contagi in Sicilia. Inoltre l’Isola è la regione con il più alto numero di non vaccinati. Vaccinatevi, dunque, perché il vaccino è l’unica alternativa rispetto alla morte dei propri cari e al disastro economico”, è l’appello del primo cittadino del Capoluogo siciliano.

L’appello del sindaco Orlando

“È altissimo purtroppo – prosegue Orlando – il numero dei contagiati che muoiono perché non vaccinati. Questo è il momento della responsabilità di tutti. Abbiate cura dei vostri cari e della condizione economica della nostra realtà”.

“I non vaccinati sono in cima a ricoveri e decessi”

I dati sono dati e la matematica non è un’opinione. E i dati sul emergenza Covid19 sono importanti se si sta combattendo una guerra subdola con un nemico che ancora adesso uccide e crea gravi problemi di salute. “I non vaccinati in cima alle statistiche dei ricoveri, delle terapie intensive, dei nuovi contagi e dei decessi. Ascoltateci, lo diciamo per voi e per noi: proteggetevi. Vaccinatevi“. È l’appello accorato lanciato pochi giorni fa anche dal commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa.

Razza: “Incentivare la vaccinazione”

“Io – ha aggiunto pochi giorni fa l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in video collegamento con Prima Linea Tg, il telegiornale dell’emittente televisiva Telecolor – continuo a fare appello alle vaccinazioni. E chiedo a tutti coloro che hanno ruoli istituzionali di unirsi all’appello del presidente della Regione Nello Musumeci che segue a quello del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio. Dobbiamo incentivare la vaccinazione”.