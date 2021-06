il 6,5% degli operatori

Protesta dei medici di base che non vogliono stampare il green pass

Sospensione per gli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati

In Sicilia il dato degli assenti ai vaccini ammonta al 6,5%

Esplode la protesta dei medici di base chiamati ancora una volta a contribuire alla “burocrazia” dell’emergenza covid. Questa volta tocca alle operazioni di stampa della certificazione verde che in Sicilia sta già iniziando a essere erogata per tutti coloro che hanno iniziato il ciclo vaccinale. Ma la protesta dei medici non si basa solo sull’obbligo di stampare il chiacchierato green pass ma anche sulla richiesta da parte dei pazienti di poter ricevere anche negli ambulatori dei medici di base il vaccino. In aggiunta si inizia anche a parlare di sospensione per i medici che non si sono ancora vaccinati.

Tra i medici però ci sono anche quelli che rifiutano di vaccinarsi. Ora potrebbero iniziare a scattare le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo senza un valido motivo. A due mesi dal decreto che ha introdotto l’obbligo di vaccino anti-Covid per medici e infermieri che operano in ospedali, cliniche e Rsa, le Asl hanno cominciato a comunicare le prime sospensioni per chi non ha adempiuto. Sono 45.753 quelli ancora in attesa di prima dose o unica: il 2,3% del totale dell’1,9 milione di professionisti della sanità. Gli Ordini professionali, gli ospedali e le Rsa hanno fornito e stanno ancora fornendo i nominativi di medici e infermieri delle diverse strutture sanitarie che si sono dichiarati contrari e hanno rifiutato la dose. In Sicilia, come riporta Nurse Times, sono 9.214 (6,5%) gli operatori sanitari non ancora vaccinati.

In arrivo sanzioni e sospensioni

Per i medici che non sono stati vaccinati adesso potrebbe arrivare la sospensione dal servizio. “Abbiamo dato indicazioni a tutti gli ordini territoriali che, in presenza di un accertamento da parte della Asl di operatori sanitari e medici non vaccinati, si provveda ope legis alla sospensione del medico e alla sua attività finchè lo stesso non avrà effettuato la vaccinazione anti-Covid, e comunque non oltre il 31 dicembre”. Queste le parole di Filippo Anelli, presidente Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici). Si dovrà però fare una cernita di tutti quegli opetori sanitari che il vaccino non lo possono fare per motivi di salute, immunodepressi o pazienti ematologici.