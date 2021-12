Tra Pnrr, falsi vaccini, treni lumaca, immondizia e molto altro

Arrivi, proveniente dall’estero, in aeroporto a Palermo e ti accorgi che è l’unico al mondo durante la pandemia che fa incrociare le persone in arrivo con quelle in partenza. Nessun controllo temperatura o green pass, tanto siamo tutti dei Minkiocrom.

Leggendo i titoli dei giornali pensi: “massimo del picco e della sintomatologia Minkiocrom toccato a Palermo dove si arriva a pagare per un vaccino falso mai fatto”.

Poi, per uscire da Palermo devi attraversare il mitico ponte “Corleone” otto file di macchine che entrano in un imbuto. La colpa, certamente e anche stavolta, ci convincono è del nome non di chi da anni sta a guardare senza avere fatto nulla.

I “danni” Minkocrom sulle mulattiere

Ma per capire quanti danni fa Minkiocrom basta prendere la mulattiera Palermo-Catania o meglio ancora la Palermo-Agrigento. Basta poco a capire anche per chi preferisce il “Freccia Bianca” quanto siamo Minkiocrom, in tre ore di treno nel mondo si fanno mille kilometri e noi riusciamo al massimo a farne cento.

Ripartenza Pnrr nel segno dei Minkocrom

Nel frattempo battiamo tutti in partenza, il PNRR neanche iniziato e i progetti della Regione Siciliana sono stati tutti bocciati perdendo quasi mezzo Miliardo nel settore delle infrastrutture. Ovunque avrebbero mandato a casa i responsabili ma in Sicilia decidono di premiare a tappeto tutti i dirigenti Regionali. E altro che “Minkiocrom” direbbe qualcuno. Mi colpisce, tra gli altri titoli, una delle più alte cariche dei Minkiocrom che dichiara: “sogno un Draghi per la Sicilia”.

I pacchi agli angoli delle strade di Palermo non sono natalizi

Per essere politicamente scorretto, istintivamente penso, al massimo arriverà un’altra “Drag-i Queen”. Palermo con montagne di pacchi ad ogni angolo e pur essendo un Minkiocrom ti accorgi che non sono pacchi di Natale.

Sono appena rientrato e tutti i Minkiocrom mi dicono che diventerà più bella e addirittura quelli con i sintomi conclamati della variante Minkiocrom delirano “Diventerà Bellissima”.

Buon Natale dal più Minkiocrom di tutti quello che ha deciso di rientrare in Sicilia per le Feste invece di andare in Burundi.