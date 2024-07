Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa sera nel centro di Termini Imerese, in provincia di Palermo. La tragedia della strada si è consumata in via della Libertà

Lo scontro

La vittima era a bordo di uno scooter che si è scontrato con un altro scooter nella centrale via Libertà. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare niente per la vittima.

Soccorse, invece, altre due persone rimaste ferite. Si tratta degli occupanti dell’altro scooter coinvolto nell’incidente. La dinamica della tragedia dovrà essere ricostruita dagli inquirenti dell’infortunistica stradale

Altro incidente mortale fra Porto Empedocle e Agrigento

un’altra tragedia simile si è verifica anche nell’agrigentino ed esattamente in contrada Kaos, lungo la statale 115 tra Porto Empedocle e Agrigento. Anche in questo caso si sono scontrate due motociclette: una moto honda e una Vespa. E anche in questo caso si registra una vittima.

Ad avere la peggio sono stati il conducente e la passeggera della Vespa. A perdere la vita è stato un uomo di 76 anni originario della Liguria. Ferita la moglie che viaggiava con lui, La donna dio 74 anni è stata trasportata all’ospedale di Agrigento in condizioni gravi. Si registra anche un secondo ferito. Si tratta della conducente della Honda, una ragazza di 29 anni.

Giornata di tragici incidenti

E’ stata una giornata di tragico incidenti. Un altro motocicista è morto lungo la Palermo-Catania all’altezza di Scillato in uno scontro avvenuto sulla corsia in direzione del capoluogo. L’impatto per il palermitano di 34 anni è stato violento tanto che si è spaccato il casco.

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e tecnici dell’Anas.

Tragedia anche lungo la “Ragusana”

Infine un giovane di 23 anni, di Lentini, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse sulla Catania-Ragusa, nota come Ragusana.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, Pietro Costanzo era a bordo di una macchina, una Golf, quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Il giovane è deceduto poco dopo mentre il Tir è andato in fiamme. La strada è stata chiusa al traffico in tutte le direzioni di marcia.

