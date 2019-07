Salta il tavolo tecnico al Mise che doveva trattare la situazione degli operatori del call center Almaviva. In 1600 su 2800 rischiano il posto e stamani si sono ritrovati a protestare anche davanti la prefettura.

Almaviva ha comunicato in Sicindustria ai sindacati i dati economici del primo semestre della sede di Palermo, che evidenziano una perdita di 5,7 milioni di euro. Inoltre, l’azienda ha informato che, tranne alcuni aumenti temporanei che riguarderanno esclusivamente i mesi di luglio e agosto, i committenti non hanno proposto nessun incremento di volumi utile a consolidare l’occupazione nel sito palermitano.

“Avevamo riposto speranze nel fatto che oggi al Mise si sarebbero potuti affrontare e sciogliere i nodi importanti della crisi dei Call Center. L’inspiegabile assenza del Governo ha vanificato le nostre aspettative. Il Comune di Palermo continuerà a fare la propria parte ed ad agire da sprone per tutte le istituzioni, ribadendo la necessità di un tavolo urgente nazionale per Palermo, che coinvolga le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico e quelle del Ministero del Lavoro, affrontando i temi di natura strutturale sulle tariffe e contro le delocalizzazioni”. Lo dicono il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e l’assessore al Lavoro, Giovanna Marano. “Non vorremmo – aggiungono – che mentre sarebbero necessari un rilancio ed una strategia per il settore, ci ritrovassimo a dover affrontare l’emergenza della tenuta occupazionale e di reddito per migliaia di famiglie”.