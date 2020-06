Dopo l'incontro Governo-azienda-sindacati

Durante l’odierno incontro avvenuto alla presenza del Governo sul cambio di appalto della commessa Sky ,oggi lavorata da Almaviva a Palermo e Milano, Sky ha espresso la propria disponibilità a garantire continuità occupazionale a 140 persone delle complessive 308 totali. A riferirlo sono i sindacati.

“È chiaro che si tratta di numeri irricevibili sui quali non si può immaginare di poter intavolare alcuna trattativa – sottolineano Fistel, Uilcom, Slc e Ugl -. Confidiamo nel mandato ad approfondire la questione con Sky ed il nuovo fornitore Covisian che il sottosegretario Di Piazza ha ritenuto di assumersi e attendiamo la nuova convocazione prevista la prossima settimana con fiducia. Resta inteso che l’unica soluzione possibile è quella della giusta applicazione della clausola sociale, strumento che garantisce la continuità occupazionale per tutte le persone coinvolte. Ipotesi pasticciate non sono semplicemente percorribili e vedranno la reazione ferma del Sindacato con tutti gli strumenti disponibili”.

I lavoratori lo scorso 12 giugno sono scesi in piazza con uno sciopero per un intero turno di tutti i lavoratori del sito palermitano in prossimità della Presidenza della Regione Sicilia. Muniti di mascherine e nel rispetto delle norme anticovid sul distanziamento sociale, i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno chiesto risposte immediate sul destino dei circa 250 impiegati nella commessa Sky in scadenza il 30 giugno e non più rinnovabile dopo il recesso comunicato dal committente lo scorso primo maggio, e garanzie occupazionali sul sito palermitano.

“Attualmente molte delle partite aperte nel settore dei call center nella nostra città, dipendono dalle scelte che il Governo nazionale farà per promuovere interventi e regole per scongiurare la ricorrente delocalizzazione di numerose commesse. Palermo, in questo settore, vuole puntare sulla transizione digitale e smarcarsi dal tira e molla tra committenti e gestori, per approdare ad una equilibrata prospettiva di sviluppo di cui i call center costituiscano un valore aggiunto. La nuova tensione sociale apertasi in piena pandemia sulla vertenza Almaviva-Sky, deve trovare una soluzione rapida sul tavolo del Ministero del lavoro, con l’applicazione piena ed efficace della clausola sociale ed evitando di alimentare tensioni ed ansie delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti” hanno detto nelle scorse settimane il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora al Lavoro, Giovanna Marano.