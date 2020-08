“Oggi in aula abbiamo dato il nostro contributo decisivo al voto dell’odg che consente la pedonalizzazione di alcune piazze della città al fine di sostenere le attività commerciali. Una misura utile, ma incompleta se non si da seguito anche all’atto di indirizzo che blocca il ripristino di ztl e zone blu. Cosa se ne fanno le attività commerciali di piazze pedonali se i cittadini vengono scoraggiati ad arrivarci e a parcheggiare gratis? Queste le affermazioni del leader dell’opposizione ed esponente nazionale di +Europa Fabrizio Ferrandelli.

“Settimana prossima abbiamo ottenuto una seduta con l’amministrazione al fine di far attuare questi due atti di indirizzo votato dal consiglio comunale. Riterremo grave – continua Ferrandelli – la disapplicazione della volontà del Consiglio. Molti cittadini sono convinti che il voto della mia mozione abbia determinato il ritiro delle ordinanze che il Sindaco invece ad oggi disattende, creando così confusione e rottura istituzionale. Proveremo con la prossima seduta a ribadire la nostra volontà pressando l’amministrazione”.

“Le chiusure al traffico a Palermo possono rappresentare un’opportunità di rilancio per tante attività commerciali colpite

dalla crisi dovuta al Covid, ma bisogna renderle subito operative. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno, firmato anche da parte delle opposizioni, che chiede all’amministrazione comunale di procedere con le ordinanze fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. Soltanto dopo si potrà avviare una reale e approfondita discussione sulla mobilità cittadina, senza fughe in avanti e attraverso un reale confronto con la città”. Lo dicono Ottavio Zacco e Dario Chinnici di

Italia Viva-Sicilia Futura e Italia Viva.