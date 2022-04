I vigili del fuoco hanno domato l'incendio

Attimi di paura vissuti dagli automobilisti in transito questa mattina in viale Regione Siciliana, a Palermo. Un auto, presumibilmente una Fiat Panda, ha preso fuoco sulla carreggiata in direzione Catania, all’altezza di via Evangelista Di Blasi, nei pressi di via Perpignano.

Traffico deviato sulla bretella laterale

Dalle vettura si è alzata una grossa coltre di fumo, causata dalle fiamme scatenatesi all’interno del vano motore del mezzo. Le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto stradale in questione del raccordo fra A19 e A29, al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di spegnimento. Temporaneamente, il traffico è stato deviato sulla relativa bretella laterale, sulla quale si sono generate alcune code.

Vigili del fuoco domano l’incendio

Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115, arrivati sul luogo dell’incendio con un camion ed un autopompa, hanno domato l’incendio in pochi minuti. Da capire le cause che hanno scatenato le fiamme sulla vettura. Al momento, non si hanno notizie di feriti.